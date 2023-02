Carlos Quintana apuntaló la defensa canalla ante el Tomba

El partido dle ex Patronato casi no tuvo fisuras. Firme en el anticipo, salió a cortar lejos cuando la acción lo ameritaba, ganó siempre en el juego aéreo y hasta se lo vio más rápido de piernas.

El encuentro que hizo Central ante Lanús dejó no sólo una goleada en contra sino varios cabos que tuvo que atar Miguel Ángel Russo durante los trabajos de la semana. Uno fue el puesto de arquero, ya que Gaspar Servio no tuvo un buen encuentro, y el otro sector a reforzar fue el de la defensa, que la pasó bastante mal. La vuelta de Carlos Quintana le devolvió seguridad y a Fatura Broun casi no lo hicieron entrar en acción como para una evaluación más exhaustiva, pero respondió correctamente cuando lo buscaron.