Canotaje: un sueño llamado Olympic Hopes en la agenda de Bruno Benigno

Para el canotaje cambió los hábitos de alimentación

“También cambié mis hábitos de alimentación. No soy de una contextura física grande, por lo que no tengo un peso muy apto, soy flaco. Por eso la alimentación también me ayudó bastante. Fui a un nutricionista, me cambió la alimentación pero además hicimos mucho hincapié en los horarios y en la conducta, algo que hasta ese momento no tenía”, completó. Así en las primeras semanas de marzo, en General Villegas, provincia de Buenos Aires, se disputó el selectivo nacional tan esperado por Bruno, quien se quedó con el segundo lugar tanto en 500 como en 1000 metros, a 3 segundos del primero. Con ese registro, clasificó como segundo ranqueado al Olympic Hopes.

Más allá del buen momento por el que está atravesando, Bruno sabe que las prioridades las sigue teniendo el estudio: "Sé que si en el colegio no voy bien, chau canotaje”, confió el palista que cursa tercero primera en electrónica en la 8013 del Colegio Salesiano San José. “La idea es capacitarme mejor y poder entrenarme de la mejor forma”, confió.

A la hora de hablar de los Olympic Hopes, competencia que se llevará a cabo en Szeged, Hungría, del 12 al 15 de septiembre, Bruno destacó que tiene algunas referencias de la competencia por parte de Ciro Fernández, quien compitió en dos ediciones, 2022 y 2023.

“El me contó que allá es muy distinto. Los países de Europa tienen mucha tecnología y además la gente es enorme físicamente. En Sudamérica, salvo Brasil, no es así. En el Sudamericano del año pasado los brasileños fueron los mejores y yo corrí contra el que era el mejor del mundo y había salido campeón en los Olympic Hopes de ese año, y quedé segundo. Ahora voy a tratar de achicar la diferencia que me sacó lo máximo posible”, contó Bruno.

En los Olympic Hopes se corre una primera serie con nueve participantes (son varias series), donde los cinco mejores pasan a semifinales. En esa instancia se define si el palista queda fuera de competencia o si pasa a las finales. Así en las Finales A, están los nueve mejores; en la Final B, los que están entre el 10 y el 18, y en la Final C, entre el 19 al 26. “Mi objetivo personal es meterme en alguna final, algo que no es fácil, pero para eso entreno”, desafió.

Para poder concretar su sueño, él cumple su parte al pie de la letra, con el estudio y con el deporte. Pero el viaje es costoso y necesita ayuda para cubrir esos gastos. Necesita el empujón económico para solventar sus gastos y de esa manera poder seguir creciendo en su deporte.

El no pierde las esperanza y a modo de confesión destacó: “Se que el país no está en buenas condiciones, pero el apoyo del gobierno o de los privados siempre se espera, aunque sea un poquito”.