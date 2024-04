Un árbitro rosarino dirigirá la semifinal entre Boca y Estudiantes

“Cuando uno se mete a esta profesión, conoce la presión que hay en cada cancha. La escala va aumentando a medida que estás más arriba. Hay que sumarle que las redes se hicieron masivas y crecieron muchísimo. Cuando dirigía Federal C, con mucha suerte encontrabas un resumen de la fecha. Hoy, lo que quieras buscar lo encontrás. Hay una exposición muy grande. Es muy importante la parte mental, por eso tengo un psicólogo deportivo desde hace 2 años por una decisión personal. Empecé porque había cosas que me jugaban en contra, me enroscaba en situaciones innecesarias. Es cuestión de enfocarse y no gastar energías en algo que no te suma", amplió Arasa sobre la forma en que encara el arbitraje.