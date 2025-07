Boca superó la peor racha sin victorias y Miguel Ángel Russo dijo que le toca a él darlo vuelta

La crisis de Boca no tiene fin y con la derrota ante Huracán alcanzó la peor seguidilla sin triunfos de la historia. El DT aún no ganó y tambalea.

Boca no tiene paz y Huracán le pasó por encima en el Ducó. El gol del ex Newell's Matko Miljevic lo hundió tanto, que con la derrota 1 a 0 superó la peor racha sin victorias de la historia. Y Miguel Ángel Russo, que aún no ganó desde su llegada para el Mundial de Clubes, dijo hacerse cargo de todo. "Me toca mí darlo vuelta", dijo.