La cámara que impulsa al helado en Rosario va por un gran parque industrial

“Tenemos en la cabeza crear el primer parque productivo de alimentos del país y estamos ampliando la oferta, no solo a heladerías, sino a otras empresas de alimentos. Tenemos seis productoras de helado confirmadas y otras firmas como una fabricante de sándwiches, otra de pastas y de galletitas. Seguimos en conversaciones para adquirir los terrenos, estuvimos en contacto con el intendente de Pérez por un parque que están desarrollando allí y que es muy grande, también con el de Villa Gobernador Gálvez . Incluso sondeamos un predio ubicado en Uriburu y Avenida Circunvalación en Rosario que puede servir”, indicó Cacciabue sobre los avances de este proyecto que ya vienen gestando desde hace un año.

Cámara al servicio de las pymes

El helado es un producto que atraviesa a todas las generaciones y que tiene una aceptación casi total de las personas. En Rosario se le da gran importancia a la calidad, lo que hace que las marcas suban la vara para competir entre la gran oferta de locales que surge año a año. Por ejemplo, yendo a números concretos, el titular de CICHA contó que antes de la pandemia, en 2019, había un número cercano a 90 heladerías, es decir que en la actualidad, las sucursales llegaron a triplicar esta cifra. Sin dudas un boom para un negocio que no encuentra techo.

Helado.jpg El dulce de leche granizado está entre los sabores de helado que encabeza las ventas de los negocios. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

“Rosario está llena de heladerías, ser la Capital Nacional del Helado y tener un umbral tan alto de consumo hizo que muchas fábricas de localidades cercanas vinieran a instalarse a Rosario o con la apertura de franquicias de otras provincias. Además, tenemos asociadas 54 fábricas a la cámara y calculamos que hay unas diez más en toda la zona, con una fuerza laboral directa que está arriba de los 3500 empleados”, indicó el empresario y agregó que la más relevante, en volúmenes de producción, es La Montevidiana, que fabrica entre 1200 y 1800 litros por hora.

Casos como el de la marca Capitán Helado, originaria de la ciudad de Arteaga o de la heladería Yampi, oriunda de Oliveros, son ejemplos de esta expansión que vivió la ciudad. No solo se trata de una mayor oferta en este producto, sino de la posibilidad de acceder a distintos costos, ya que surgen muchas heladerías apuntadas a un segmento “low cost”, mientras que otras aseguran trabajar con materia prima de excelencia y conciben su marca bajo un concepto “premium”, con precios más elevados. Todas estas se suman a las heladerías que están desde hace décadas como Catania y San Remo, las más antiguas.

Hoy un helado artesanal arranca en $3 mil, aunque la medida promedio para los rosarinos es un cuarto por persona que puede estar alrededor de los $5 mil, mientras que el kilo oscila entre los $14 mil y los $16 mil. A su vez están los otros productos que acompañan el helado clásico, como postres o candys, que representan entre un 5% y un 15% de las ganancias mensuales, según Cacciabue.

Rentabilidad y cambios de tendencia

En el análisis sobre el contexto actual que atraviesa el sector, el presidente de CICHA hizo mención a la recesión económica que vive el país y que afecta al consumo de helados. El 2024 fue complejo al momento de hacer compras y calcular los costos de ciertas materias primas. Según Cacciabue, en algunas mercaderías no había precios de referencia y estaban obligados a comprar según el precio que fijaban los proveedores. Esta situación comenzó a cambiar unos meses atrás, con valores que se estabilizaron y pocos aumentos, incluso hubo bajas como en el precio del azúcar.

Helado 2.jpg La ciudad celebró la primera Fiesta Nacional del Helado y busca oficializarla para que quede como flecha establecida en todo el país. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

“Hubo commodities que subieron mucho en dólares y que tuvieron que estabilizarse, como el cacao, algunos chocolates, gomas vegetales que se usan para la producción de ciertos sabores y frutos secos como las almendras y el pistacho. Este último sigue siendo costoso, arrancó en $23 mil el kilo el año pasado y hoy cuesta alrededor de $50 mil. Nos pasó algo similar con los repuestos de refrigeración, que tenían una variación constante y ahora están más estables. Tenemos buenas proyecciones, aunque este diciembre no fue caluroso y eso impactó en las ventas, si bien se consume todo el año cuanto más calor hace el desempeño mejora”, consideró el empresario.

Lo que abunda en este momento es la apertura de heladerías low cost, las cuales se instalan en barrios de Rosario, fuera del área céntrica, bajo un esquema que apunta a vender mucho con precios bajos. También continúa la moda de algunas marcas de asentarse en locales pequeños, con un modelo comercial al paso, sin sitio para sentarse.

Este formato fue popularizado por heladerías de tipo “boutique”, que comercializan menos sabores de helado que las marcas tradicionales y destacan la elaboración 100% artesanal de sus cremas. Sobre este punto, Ciro consideró que no hay grandes diferencias en la producción de estas nuevas marcas con respecto a otras de mayor tradición, ya que todas trabajan con ingredientes naturales y suelen tener los mismos proveedores dentro del mercado.

Deudas pendientes

Una de las preocupaciones de la Cámara tiene que ver con los fuertes aumentos en los servicios de energía, de más del 300% durante el 2024. El gran desafío es no trasladar todos estos incrementos al precio final del helado para mantener los volúmenes de ventas. “Teníamos una tasa especial nocturna para producir durante la noche y no saturar la curva de consumo de la energía que se da en el día, pero la fueron achicando. Antes eran diez horas al 50% de descuento y hoy son seis horas al 30% de descuento, entonces no nos conviene pagar turnos nocturnos. Queremos ver si podemos volver al esquema anterior”, indicó el titular de CICHA.

El avance de las ventas a través de aplicaciones de delivery como Pedidos Ya también es una alerta para la entidad. “Estas plataformas se quedan con más de un 30% del total abonado por el cliente, entre las comisiones que cobran y otros impuestos. También se quedan con el valor del delivery, es un problema para los negocios que cada vez venden más de forma digital”, concluyó el empresario.