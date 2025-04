Rosario será sede de la maratón solidaria más grande del mundo

Wings for Life (Alas por la Vida) es una maratón solidaria que se celebra el primer fin de semana de mayo desde hace doce años, para recaudar fondos para una fundación que realiza investigación sobre tratamientos de lesiones de la médula espinal. El próximo sábado 4 de mayo, Rosario se sumará por primera vez a la carrera que se realiza en forma simultánea en 150 países.

La página web de “Wings for Life” ya promociona el evento que se realizará en la ciudad, utilizando una fotografía del Monumento a la Bandera iluminado en celeste y blanco.

La experiencia de Rosario

La ciudad sumará así una nueva fecha de carreras de calle. Rosario tiene una importante trayectoria en relación a los eventos de atletismo que se desarrollan durante todo el año y suman cada vez más deportistas.

El calendario de carreras en la ciudad comienza tempranamente en febrero con la maratón nocturna de Sonder y tiene sus puntos fuertes en mayo, con la media maratón ciudad de Rosario, en junio con la maratón internacional del Día de la Bandera y en noviembre con la Maratón La Capital.

La carrera virtual

Para participar de la carrera mundial Wings for Life los corredores tienen que inscribirse. La cuota es de 11 dólares, que tienen como destino la fundación "Alas para la Vida". La entidad fue creada por un deportista del mundo del motor, el austríaco dos veces campeón del mundo de motocross Heinz Kinigadner, y el director de Red Bull, Dietreich Mateschitz.

El próximo sábado 4 de mayo, a las 8, todos los participantes de la carrera comenzarán a correr al mismo tiempo en todo el mundo. El evento reúne a atletas profesionales, corredores aficionados o principiantes. Tampoco hay límites de edad para participar del evento.

La carrera tiene una largada fija, pero no una línea de llegada. Para poder unirse a esta App Run Event, los corredores se descargan la app de Wings for Life World Run y no compiten entre sí, sino con el "coche receptor" de la aplicación que persigue y adelanta a los corredores.

El coche comienza a rodar 30 minutos después del comienzo de la carrera, a un ritmo constante de 14 kilómetros por hora y va aumentando su velocidad gradualmente hasta que ha alcanzado al último de los atletas.

La carrera se retransmite en directo a través de la página web wingsforlifeworldrun.com, de Red Bull TV y de telespectadores de todo el mundo.

¿Cómo llegó a Rosario la competencia?

La competencia solidaria llegará a Rosario por primera vez de la mano de una empresa de tecnología: Warecloud, un grupo de firmas, que impulsa emprendimientos y proyectos de tecnología y triple impacto en Latinoamérica con el objetivo de ser agentes de cambio.

La empresa tiene sede en el barrio de Pichincha, desde donde se desarrollan proyectos relacionados con movilidad sostenible o brindando apoyo tecnológico a proyectos de reforestación de bosques.