Maximiliano Pullaro y Ciro Seisas: "Hay que sostener las políticas de seguridad en la reforma"

“El debate de seguridad no es parte del debate de la campaña en Rosario porque indudablemente muchas cosas cambiaron” , analizó Pullaro y agregó: “Si vos ves cómo explotan los parques los fines de semana, los shows nacionales e internacionales, el movimiento, si ves que el rosarino lo disfruta, las cosas cambiaron. Pero necesitamos normas en la reforma para no volver atrás”.

El candidato que compite por la silla convencional que otorga el departamento de Rosario contra Juan Pedro Aleart, sostiene que los fondos destinados a robustecer las políticas de seguridad de Santa Fe tienen que estar dentro de la Constitución. “Es un camino de ida de políticas de seguridad que hay que sostener”, sostuvo.

En esa línea, el gobernador cree que no debe darse lugar en el futuro texto a lógicas garantistas. “Somos los únicos que hablamos de seguridad pública, pero también definimos principios y valores. Imaginate si el kirchnerismo con su garantismo zafaroniano ganaría esta convención. De qué manera quedarían plasmado los derechos de los delincuentes porque creen que son víctimas de un sistema injusto y que la cárcel no resocializa y por eso tienen que estar en libertad”.

Embed - MAXIMILIANO PULLARO Y CIRO SEISAS en EL PRIMERO DE LA MAÑANA

Ficha Limpia

“Nosotros entendemos y somos el único espacio político que plantea que los corruptos no pueden ser candidatos en Santa Fe. Por eso queremos Ficha Limpia garantizada en el texto constitucional. También la eliminación de los fueros parlamentarios. Algunos durante mucho tiempo los criticaron y ahora no se manifiestan. Que no se pueda, no solo no detener sino investigar a un legislador en Santa Fe es una norma arcaica”.

Respecto a las críticas de la oposición respecto a que el único objetivo del oficialismo es lograr la reelección de Pullaro, el gobernador respondió: “Algunos lo dicen desde la comodidad de las bancas del Concejo y de Diputados que tienen más de una reelección, pero nosotros decimos una sola reelección para todos. Somos el único espacio político que planteó terminar con las reelecciones indefinidas. Planteamos algo más trascendente que la reelección del gobernador”.

WhatsApp Image 2025-04-10 at 10.45.54.jpeg Ciro Seisas pelea por la silla convencional por el departamento Rosrio La Capital / Sebastián Suárez Meccia

Palabras finales

Pullaro sostuvo a pocos días de las elecciones: “Hicimos mucho esfuerzo durante este tiempo para que cambien las cosas. Les pido que acompañen al senador Ciros Seisas porque me sentí respaldado por él”.

Por su aparte, Seisas pidió el voto y afirmó: “Queremos consolidar las transformaciones en seguridad. Los que no quieren respaldar estas políticas quieren que la provincia retroceda y a Pullaro débil”.