Un hombre atropellado por un monopatín eléctrico permanece en el Heca en estado crítico

Se trata de Miguel Ángel González Amán, quien desde ese momento quedó internado y no volvió a reaccionar. Su familia dijo este lunes a La Capital que el hombre tiene muerte cerebral y que por estos días intentan asimilar la noticia. Y así lo publicaron en un escrito a mano que pegaron en una estructura metálica de cartelería pública en Paraguay y Córdoba, en el que piden justicia.

No obstante, fuentes de la secretaría de Salud municipal, de la que depende el centro asistencial, confirmaron a este diario que el paciente permanece en sala con un trauma de cráneo muy severo, que le ha dejado secuelas, pero no se lo ha dado por fallecido. Lo cierto es que el hombre no volvió a reaccionar.