"Proyecto Sirena": cómo funciona el taller de descenso de peso que fue señalado como "secta"

En redes sociales, cualquier tipo de contenido encuentra su nicho, al punto de crearse comunidades enteras. “Proyecto Sirena ” se encuentra dentro de este grupo. Esta iniciativa con particular nombre se basa en talleres “motivacionales” de descenso de peso creados y coordinados por Agostina Bisio, una influencer. Aunque hay testimonios favorables de personas que lograron su peso ideal siguiendo sus consejos, hoy esta comunidad está siendo puesta bajo la lupa y está incluso siendo calificada de "secta".

Por lo pronto, en la página web de Proyecto Sirena, Bisio se encarga de aclarar en reiteradas oportunidades que ella no es médica, ni nutricionista, ni psicóloga, y que todo nace de su experiencia personal. “Estos talleres tienen un enfoque puramente inspiracional, no reemplazan ningún asesoramiento ni tratamiento médico, psicológico y/o nutricional”, se afirma en el sitio. Aunque no sugieran dietas ni planes nutricionales, el propósito de esta iniciativa es el descenso de peso.