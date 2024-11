Primer encuentro de abogados de empresas en Rosario

La actividad está destinatada a abogados de empresas, in house o externos, se trata de una actividad no arancelada, aunque para participar es necesaria una inscripción previa. Para anotarse, hacer clic aquí .

Además, esta es una valiosa oportunidad para el networking entre abogados in-house y externos, promoviendo la colaboración y el fortalecimiento de la comunidad legal en Rosario. También, se incluirá un análisis de los incentivos para el desarrollo empresarial que implica la adhesión de la provincia de Santa Fe al Régimen de Incentivos para la Generación de Inversiones (Rigi), destacando las ventajas y oportunidades que ofrece este régimen para potenciar la actividad empresarial en la región.

IG FB Encuentro de abogados.jpg

Seguridad jurídica e inversiones

"La idea es poner en limpio la cantidad de cambios enormes que tenemos en esta época, tanto en la Argentina como a nivel internacional, porque esto repercute tanto en la empresa como en el área jurídica", dijo Fernando Sánchez, titular de la consultora KeepGoing del Estudio Sánchez Marcas. En contacto con "El primero de la mañana" de LT8, Sánchez agregó: "Sabemos que para las sociedades es muy importante que haya inversiones y eso mejore la calidad de lo que gana un trabajador, pero también sabemos que si no hay seguridad jurídica es muy difícil que haya inversiones, o por lo menos no las productivas que se necesitan. Y ahí el papel del abogado interno de la empresa es fundamental, porque es el que está todo el día corriendo detrás de las decisiones más importantes". Explicó además que desde la sanción de la Ley Bases "están empezando a aparecer fallos donde no queda claro si se aplica la ley anterior o la ley nueva, falta una etapa de reglamentación, pero también que las empresas empiecen a adoptar políticas nuevas en base a la legislación nueva, lo mismo en materia societaria".

Esta semana la provincia presentó el proyecto de ley tributaria para 2025, donde manifiesta su adhesión al Régimen de Incentivos para la Generación de Inversiones (Rigi). Para Oscar Freddi, gerente de Legales de la Bolsa de Comercio de Rosario, dijo que se trata de "una muy buena oportunidad tanto para las inversiones a mediana o gran escala". "Es una posibilidad que tienen los empresarios y emprendedores para acompañar este proyecto, para que puedan adaptarse al Rigi e invertir nuevamente en la Argentina". En el marco del encuentro del miércoles 13, Freddi dijo que la intención es "brindar una colaboración a los abogados de las empresas para que ellos mismos puedan aportarles mejoras a sus clientes en ese sentido".

Sofia Salvi responsable del Área Legal del multimedios La Capital, dijo: "Desde La Capital, como coorganizadores, estamos firmemente comprometidos con todo lo que signifique un avance para Rosario y la región. En nuestra ciudad, contamos con empresas que no solo generan bienes y servicios, sino que también crean economía del conocimiento y desarrollan propiedad intelectual, lo cual se traduce en activos intangibles de incalculable valor económico y social. Las empresas rosarinas deben contar con las herramientas legales adecuadas para dar el salto hacia los mercados internacionales y, al mismo tiempo, avanzar en la estructuración de negocios con bases firmes y seguras. Por eso organizamos este encuentro, con el objetivo de reunir a profesionales del derecho corporativo para actualizarnos sobre las últimas tendencias y desafíos. Buscamos también fomentar la creación de una comunidad legal fuerte que impulse a las empresas de Rosario y su región hacia nuevos horizontes, maximizando su potencial y llevando a la industria local a lo más alto".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1854502376385737079&partner=&hide_thread=false #ElPrimero

* @oscarfreddi gerente de Legales @bolsarosario

* Fernando Sánchez, de consultora KeepGoing

* Sofia Salvi, responsable del Depto Legal del Multimedios La Capital

1er Encuentro de Abogados de Empresas y Seminario de Actualización Legal, en Rosario pic.twitter.com/jivZGvLGRG — LT8 am830 (@LT8am830) November 7, 2024

Paneles de especialistas

El primer panel será sobre "Actualización en materia societaria, laboral y de derecho del consumidor" y tendrá como oradores a Carlos Bosco (asesor en materia laboral de la Bolsa de Comercio de Rosario), Marcelo Quaglia (juez Civil y Comercial de la 14ª nominación de los Tribunales Provinciales de Rosario) y Tomás Sánchez Saccone (inspector de la Inspección General de Personas Jurídicas Santa Fe). Modera: María Jimena Riggio (especialista en legales y coordinadora de Compliance en la Bolsa de Comercio).

El segundo panel tendrá como eje la "Protección de marcas en el exterior y pasos para cotizar en las principales bolsas de los Estados Unidos", y estará a cargo de Fernando J. Sánchez (presidente del Instituto de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Rosario) y Matthew Poulter (socio de Linklaters San Pablo, Brasil). Modera: Sofía M. Salvi (directora responsable del Área Legal del Multimedios La Capital, reconocida con el Primer Premio Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el 2023).

"Novedades en materia de arbitraje y mercado de capitales" será el tema del tercer panel, que tendrá como oradores a Hernán Racciatti (arbitro y vicepresidente del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario), Fernando Luciani (CEO del Mercado Argentino de Valores) y Andrés Garin (legal counsel del Grupo MatbaRofex). La moderación estará a cargo de Oscar Freddi (gerente de Legales de la Bolsa de Comercio de Rosario).

El cuarto y último panel será sobre "Los nuevos incentivos para fomentar el desarrollo empresarial en la Argentina y la adhesión de la provincia de Santa Fe al Rigi". Los oradores serán Andrés Marcato (abogado litigante y magíster en derecho tributario), Martín Rosúa (legislador provincial de Santa Fe) y la moderación de Virginia Ramello (abogada y docente de derecho de las personas jurídicas de la UNR).