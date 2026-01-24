El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario

La Capital | La Ciudad | calor

Las máximas se acercan cada vez más a los 40 grados y desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta

24 de enero 2026 · 18:07hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe. La advertencia regirá para este domingo, jornada para la que se espera una máxima que alcanzará los 37º y un calor que seguirá sintiéndose con fuerza en la ciudad.

Para este domingo, el SMN prevé otro día agobiante, muy similar a lo que ocurrió este sábado. La temperatura mínima no bajará de los 24º y la máxima trepará hasta los 37º.

La jornada estará parcialmente nublada hasta la tarde, momento en el que se espera que esté mayormente nublado y que alguna nube pasajera pueda disminuir el impacto del sol, aunque sea por un rato.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

    • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada
    • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)
    • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas
    • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes
    • Ingerir frutas y verduras
    • Reducir la actividad física
    • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros
    • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Cómo se determinan los niveles de alerta por calor

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen en base a la ocurrencia de temperaturas que se encuentran dentro del 10% de registros más altos en el periodo 1961-2010. Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones.

Con esos datos, comienza a actuar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para emitir los niveles de alerta correspondientes a cada área. "En general, el pase de nivel de alerta (verde a amarillo, amarillo a naranja, naranja a rojo) está dominado por dos efectos fundamentales: la persistencia de un evento y la probabilidad de exceder umbrales más extremos", explican.

