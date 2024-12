Cuando el reportaje fotográfico surge como una sana compañía para aquellos abuelos solitarios

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalí (@nataliotero1)

"Voy y vengo de Rosario a San Genaro y dejo pequeños mensajitos en tarjetitas en bares; son frases que están pensadas para aquellos días malos en los que uno necesita un abrazo, una caricia y un mimo al alma para seguir adelante", confiesa.

En eso agrega que decidió ir caminando al Monumento y allí conoció a Manolo. "Lo ví caminando solo y le pedí a Manolo poder retratarlo. Estuvimos un rato largo charlando porque me encanta y mientras tanto voy registrando lo que está pasando en ese momento", explica Natalí, en esa suerte de retrato en primera persona, como un happening fotográfico.

Un reportaje fotográfico a aquellos abuelos del corazón

"Me dijo que era jubilado, que le encantaba hacer esas caminatas en el día y frecuentaba toda la zona de la Municipalidad. Es abogado, pero no ejercía más, y que le encanta disfrutar de esos momentos libres para poder ir a las librerías a leer y también a dejar libros a quienes más lo necesiten", revela Natalí.

Y prosigue: "Para él es su pasatiempo estar allí, es algo que le encanta por toda la mística que tienen las librerías, y también me contó que leía varios libros a la vez para no aburrirse".

Natalí también confirmó que Manolo "no tenía nietos, pero sí sobrinos y que ese vínculo cumplía el mismo rol desde el amor desinteresado, que siempre sirve para reparar heridas como esas curitas que ayudan a cicatrizar".

Natalí revela que en la mayoría de las veces que le toca retratar a un adulto mayor se encuentra con que "no son abuelos biológicos", pero sostiene que esa imagen "representa esa ternura y amor incondicional hacia las personas con las cuales comparten".

"Son muy poquitos a quienes no les gusta que les digan abuelos. Para ellos es una especie de «gracias», un «te quiero» o un «te amo».

Cómo surgió el proyecto Abuelos

Natalí se formó en la vieja Peña Fotográfica, cuna de grandes fotógrafos y fotógrafas que luego desandaron cada cual su camino en la fotografía documental o como reporteros gráficos.

En eso cuenta que su proyecto comenzó a partir del amor que sentía por sus abuelos en San Genaro, a quienes despertaba a las 7 de la mañana cuando volvía de trabajar.

"Empecé desde los 19 años como homenaje a mis abuelos y me di cuenta de que este proyecto se iba a valorar con el paso de los años, ya que la fotografía me dio esa perspectiva de que el paso del tiempo no siempre es un papel", señala.

Entonces, explica que a sus abuelos los registraba cada vez que salía de trabajar en algún bar o boliche del pueblo.

"Cuando salía a las 7, los despertaba, les llevaba facturas y los retrataba ni bien se despertaban. Después empecé ese proyecto más profesional para mostrarlo más allá de mis abuelos, fusionar las fotos con la persona, audiovisual, más integral", relata.

Por eso destaca que "es un proyecto abierto, sin intención más que la de compartir para visibilizar a personas que necesitan ser escuchadas". Y concluye: "A las personas mayores no les tienen mucha paciencia, estamos en otros tiempos y vivimos muy acelerados, por eso es imprescindible darnos un tiempo para escucharlos".

Hoy cuenta que retrata a sus personajes con una cámara Nikon D750 y un celular de mediana gama, con el que hace los videos.

Proyecto Abuelos, declarado de interés cultural

A partir de esta idea cargada de solidaridad y amor propio, el municipio de San Genaro declaró el proyecto Abuelos de interés cultural.