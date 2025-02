El camino hacia la educación superior y la incertidumbre de elegir una carrera

"Hay un exceso tramposo de servicios que prometen algo que no se puede ofrecer, porque justamente la falta de certezas es inherente a la condición humana. La idea es convivir con la incertidumbre de no saber de manera categórica cuál es la carrera para cada uno, porque en realidad no la hay, es un proceso de exploración que tiene una apuesta cuando uno se inscribe", señaló a La Capital. En este sentido, advirtió que si bien el ingresante debe buscar referencias y tener la mayor cantidad de información, "cada carrera implica una experiencia académica nueva y lo mismo ocurre después con la experiencia profesional".