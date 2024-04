Tras 100 días de la presidencia de Javier Milei: ¿no la ve o no la quiere ver?

Por otro lado, Javier Corcuera, biólogo ambientalista y referente del colectivo “La Agenda Pendiente ante la Crisis Ambiental Argentina”, se posicionó recientemente destacando que “Las políticas ambientales deberían ser la base para el desarrollo argentino y no una barrera”. Este colectivo, integrado por más de 50 autoridades del sector de los distintos gobiernos de Alfonsín, Menem, De La Rúa, Kirchner y Macri, se posiciona bajo un acuerdo común en esta temática. “Tenemos diferencias entre nosotros, pero una coincidencia clara y es que las dirigencias locales no están viendo que el tren ambiental es la llave para posicionar otra vez a la Argentina en la senda del crecimiento y la inclusión”, señaló Corcuera.

Sin embargo, a pesar de todas estas tendencias que se repiten en múltiples espacios en todo el mundo, el paradigma del crecimiento sostenible no parece ser prioritario para el gobierno nacional. Esta actitud no sorprende, teniendo en cuenta que desde la campaña el presidente Milei defendió su postura negacionista en variadas ocasiones.

La FNGA adhiere a este alineamiento generalizado que cada vez está más presente a nivel global, y por eso trabaja en la búsqueda de oportunidades para nuestra región, para que nuestros empresarios y nuestros Estados subnacionales desarrollen proyectos de triple impacto (económico, ambiental y social).

Avanzar bajo el nuevo paradigma no es posible si no existe una política común entre los 3 niveles del Estado. La cabeza del gobierno Nacional es la que parecería “no verla”, o tal vez no ha analizado la temática en profundidad. Esto se evidencia en los intentos de derogar leyes que defienden el cuidado ambiental.

Nuestros glaciares, humedales, bosques, hidrósfera y fauna están en riesgo. Nuestras oportunidades de posicionamiento en el mercado internacional corren peligro de quedar desplazadas por no adherir a los requerimientos en sostenibilidad que cada vez son más frecuentes.

Hoy vemos como el planeta se alinea bajo un paradigma común, y grandes sectores de la sociedad argentina; como empresarios, industriales, productores agropecuarios, académicos y políticos, ya la vieron. Y sabemos que gran parte de los funcionarios de la actual administración también lo hicieron. Ojalá el presidente Milei lo haga. Nosotros trabajaremos para eso, y estamos a disposición para colaborar en todo lo necesario.