Clubes en acción: iniciativas internacionales que invierten en sostenibilidad

Estos clubes cuentan con un sistema que vienen implementando hace años, donde no solo cambian sus métodos de trabajo y movilización y los hacen más sustentables, sino que también se ocupan de educar a todo el entorno. Claro que resulta más fácil implementar estos cambios, en una sociedad que posee un nivel educativo más alto y una conciencia social acorde a este nivel.

En el caso de los clubes Tottenham y Liverpool llegaron a la cima de la Liga Verde 2021, una tabla que mide la sostenibilidad de los 20 equipos de primera división.

En concordancia con esto, realizan acciones concretas para la reducción de emisiones. Por ejemplo, los jugadores del Tottenham Hotspur ahora viajan a los partidos en colectivos que funcionan con biocombustibles, lo que reduce las emisiones de los viajes en autocar en más del 80%. En el caso del Liverpool, existe un compromiso para descarbonizar el combustible mediante el uso de combustible de aviación sostenible en el futuro, lo que también reduciría las emisiones en la misma medida.

El CEO de Liverpool, Billy Hogan dijo que la participación de los jugadores en el trabajo de sustentabilidad del club, es fundamental. Por eso, se desarrolló una comunicación efectiva a través de los perfiles más reconocidos entre sus jugadores. “Obviamente, somos una organización relativamente pequeña en términos del número total de personas, pero tenemos un impacto enorme en términos del mensaje que podemos entregar a nivel mundial”, destacó Hogan.

En el caso del Arsenal también es un claro ejemplo de cómo lograron involucrar a sus socios en acciones concretas frente al cambio climático. Les ofrecen una tarifa especial de energía renovable a través de un proveedor de energía verde.

Otro claro ejemplo es el del Everton, un club que está trabajando con los fanáticos para establecer un grupo de proyecto “Everton for Change”. Esta iniciativa se lleva adelante gracias al trabajo de simpatizantes que ayudan a promover iniciativas ecológicas para otros fanáticos y transmiten ideas a los clubes.

Uno de los grandes de la liga inglesa, el Manchester City llevó su compromiso un escalón más arriba, y se propuso un objetivo de cero emisiones netas para 2030.

Por otra parte, Liverpool, realiza acciones de forestación, plantando más de 900 árboles, setos, arbustos y tapones de flores silvestres en su academia, así como vegetales, que son usados por los chefs del club. También trabajan con la Hedgehog Society local para proteger a los animales.

En esta línea, Player Accommodation Lodge de Tottenham, un alojamiento construido para los jugadores, cuenta ahora con un granero y una granja para ayudar a albergar murciélagos. También incluyeron un corredor de vida silvestre en una zona de exclusión para los huéspedes.

Además de las acciones que cada club lleva adelante de manera particular, todos los centros deportivos de la Premier League trabajan en la implementación del transporte sostenible. En el caso del Manchester City, tiene un esquema de uso compartido de automóviles, con ventajas de precios para la ocupación múltiple. Asimismo, promueven el uso de bicicletas para el personal, otorgándoles tres sesiones gratuitas para el mantenimiento de este transporte.

En este contexto, varios clubes también prestan especial atención a los viajes de los fanáticos, y los Spurs encuestan a los hinchas después de los partidos en casa. Luego de implementar varias acciones para la reducción de la circulación de vehículos, el club afirma que no más del 23% de los fanáticos (un total de 14.250 personas) viajan en coche privado los días de partido. De esta manera, todos los clubes fomentan el uso del transporte público hasta sus instalaciones.

Brighton también forma parte de esta liga que implementa medidas de reducción de emisiones. Este club es miembro de la campaña “On the Ball”, que brinda productos sanitarios gratuitos y sin plástico a los hinchas y jugadores.

Otro punto importante en las medidas ambientales que tomaron estas instituciones deportivas, se centra en la alimentación. Por ejemplo, el club Norwich usa productos de cosecha propia para la elaboración de las comidas. Asimismo, desarrollaron una aplicación llamada Player Nutrition, que cuenta con recetas a base de plantas.

Forest Green Rovers: Un ejemplo de sustentabilidad

La FNGA viene observando el trabajo de este club desde hace 4 años. Este equipo inglés de tercer nivel es reconocido internacionalmente por sus credenciales ecológicas. Se trata de un club certificado por la FIFA, aprobado por la ONU y neutral en carbono. El equipo es propiedad de un activista climático y empresario de energía renovable, quien impulsó los cambios que se llevaron adelante.

Página 6 (imagen 2).jpg Estaciones de recargas para autos en la entrada del estadio del Forest Green Rovers. Funcionan a energía eólica

Entre sus acciones más destacables, se encuentra el menú vegano que incorporan para el día del partido, toda una revolución en lo que es el mundo del fútbol. Además, tienen entre sus planes un estadio de madera llamado Eco Park.

Gracias a todos los cambios que implementó el club en materia ambiental, el hecho de que las personas o empresas se asocien a este centro deportivo, ya se considera una certificación ambiental, aunque no oficial. Esto hace que empresas de energía renovable, proveedores de productos a base de plantas y otras marcas éticas de diferentes sectores, quieran ser parte del club, por la buena reputación que posee en acción climática.

World Surf League, SailGP, Angel City FC y The Ocean Race: equipos deportivos líderes en acción climática

Según destaca el sitio www.expoknews.com, la World Surf League (WSL), una organización global dedicada a promover el deporte del surf profesional a nivel mundial, tiene como objetivo incentivar un estilo de vida saludable y sostenible.

De esta manera, la WSL trabaja para proteger los océanos y las playas del mundo. La principal iniciativa que impulsan es llamada WSL Pure, que ha transformado su estrategia de sostenibilidad en la iniciativa We Are One Ocean, un esfuerzo de múltiples partes interesadas cuyo objetivo es proteger o preservar el 30% de los océanos del mundo para 2030.

SailGP es una liga internacional de vela creada en 2019 por el empresario australiano Larry Ellison y el deportista británico Sir Russell Coutts. Promueve ser una liga sostenible. Para ello, una de sus principales iniciativas es la Impact League, que rastrea las acciones positivas que los equipos están haciendo para reducir su huella de carbono general y ayudar a impulsar la inclusión en la navegación.

En cada evento, cada equipo recibe puntos en función de su cumplimiento de un conjunto de criterios de sostenibilidad social y ambiental. Estos criterios van desde nuevas tecnologías pioneras centradas en soluciones de energía limpia y eliminación de todos los plásticos de un solo uso hasta iniciativas de diversidad e inclusión.

En el caso de la franquicia de expansión de la Liga Nacional de Fútbol Femenino con sede en Los Ángeles, Angel City FC, se ha construido sobre un compromiso con la equidad social y una filosofía comercial única que ve el 10% de cada cuota de patrocinio reinvertido en la comunidad. Ese modelo ha demostrado ser muy popular entre las marcas con conciencia social, lo que ha contribuido a acuerdos de patrocinio más lucrativos en la NWSL y una creciente lista de socios que incluye compañías que nunca antes habían invertido en el deporte.

The Ocean Race se une a la lista de iniciativas sostenibles promovidas por los equipos deportivos. Esta iniciativa abarca una serie de actividades que incluyen talleres de innovación, cumbres de ciudades anfitrionas, gestión de eventos sostenibles y programas de ciencia y educación. En el caso de la carrera de vela, se alinea perfectamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y contribuye significativamente a ellos.

Además, lidera una activa solicitud de una Declaración Universal de los Derechos Oceánicos. A través de sus campañas “Relay4Nature” y “One Blue Voice”, la carrera busca que los políticos de todo el mundo aumenten la ambición y la urgencia en la restauración y protección de la salud del océano.