Fede Bal dejó el velorio de su padre para ir al "Bailando"

Fede Bal sorprendió anoche al abandonar la sala velatoria donde eran despedidos los restos de su papá, Santiago Bal, para presentarse junto a Lourdes Sánchez en la definición del duelo de reggaetón en el “Bailando”, en el que finalmente fue salvado por el jurado.

“Quiero pedir un gran aplauso para Fede que ha tenido un día espantoso en la vida de una persona. Hoy se ha ido un grande”, dijo a modo de recibimiento Marcelo Tinelli y se fundió en un abrazo con el joven, quien lució visiblemente emocionado.

“Me pasan muchas cosas en la cabeza en este momento. Mi viejo amaba tu programa, lo veía todas las noches”, contó Fede Bal, y añadió: “El día que ganamos, allá por el 2015, hay una imagen que me voy a llevar toda mi vida en la que estaba él que no lo podía creer. Y la unión con mi vieja también, era una cosa hermosa”.

“Así que pensé un montón de cosas. Y dije: ‘¿Qué me hubiese dicho él?’. Y él me hubiese dicho: ‘Vos tenés que ir’. Porque el trabajo nos salva. Y no trabajamos en una oficina, trabajamos para que la gente en la casa se ría y se divierta. Mi papá me enseñó eso y muchas cosas más", explicó. .

Asimismo, añadió: “Más que nada, me enseñó a ser feliz. Él siempre decía: ‘No te olvides de ser feliz. Pero no te lo olvides. Tenés que ser siempre feliz. Un día que no sos feliz, es un día perdido’. Y yo acá soy feliz. Entonces, estaba recién el el velorio, lo estábamos velando. Y es un golpe re bajo, pero hay un buen mensaje después de todo esto. Agarré a mis quince amigos que están ahí, se subieron a un par de autos y les dije: 'Vamos al programa. Este es mi trabajo, este es mi lugar. La vida sigue. Porque él quería que yo esté acá. Vamos un rato y volvemos”.

“Papá se fue como yo querría irme yo: con una sonrisa. Es fuerte lo que voy a contar, pero mamá me dijo: ‘Entrá a verlo’. ‘Pero mamá, ya se fue papá. Ya no es él’. ‘Entrá a verlo’. Entré a verlo y tenía una sonrisa en la cara”, continuó Bal, y reflexionó: “La vida es tan linda y la muerte también es linda. Porque si uno no entiende la vida, no puede entender la muerte”.

“Yo amo la vida. Yo me ocupo de vivir todos los días de mi vida y de disfrutar de verdad, de sonreír y de a cada cosita chiquita sacarle la máxima experiencia. Y, cuando llega la muerte, tenés que entender y abrazarla”, enfatizó.