La Justicia francesa prohibió a la derechista Marine Le Pen postularse en elecciones

También fue sentenciada a cuatro años de prisión, de los cuales dos dos estarían suspendidos y los otros dos se cumplirán bajo arresto domiciliario, aunque esto queda supeditado a la apelación.

El fallo del tribunal le cierra el camino a una de las principales contendientes para suceder al presidente Emmanuel Macron. Las implicaciones políticas fueron tan amplias que incluso algunos de los oponentes de Le Pen reaccionaron diciendo que el tribunal de París fue demasiado lejos.

Le Pen dijo que el tribunal no debería haberla inhabilitado para postularse para un cargo hasta que se hubieran agotado todas sus posibilidades de apelación y que, al hacerlo, estaba claro que el tribunal tenía la intención de “impedir” que fuera elegida presidenta. “Si eso no es una decisión política, no sé qué es”, dijo en una entrevista con TF1.

Añadió que el fallo marcó un “día fatídico" para la democracia francesa, pero prometió seguir persiguiendo lo que llamó el ahora “estrecho” camino hacia la presidencia. “Hay millones de franceses que creen en mí, millones de franceses que confían en mí. Durante 30 años he estado luchando por ustedes, y durante 30 años he estado luchando contra la injusticia, así que voy a seguir luchando”, aseveró.

El legislador conservador Laurent Wauquiez indicó que el veredicto impone “un peso muy grande sobre nuestra democracia”. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, usó las redes sociales para expresar su apoyo y publicó: ”¡Je suis Marine!”.

Le Pen, de 56 años, quedó segunda después de Macron en las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, y el apoyo electoral de su partido creció en los últimos años.