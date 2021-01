Biden iniciará su mandato sin un gabinete habilitado

El nuevo presidente entrará a la Casa Blanca el próximo miércoles con un plan ambicioso para atajar la crisis del coronavirus cuyo costo es de dos billones de dólares. Biden quiere mandar cheques de 1.400 dólares por familia, un suplemento al desempleo de 400 dólares, ayudas a las escuelas para reabrir con nuevas medidas sanitarias, y duplicar el salario mínimo desde los 7,25 dólares por hora actuales. El grueso de la inversión, 160.000 millones, serían para vacunaciones.

El problema de Biden es la rapidez con la que podrá aprobar ese gran paquete de estímulo. Los demócratas ganaron la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia, pero no jurarán el cargo hasta fines de este mes. Hasta entonces, los republicanos siguen siendo mayoría, y están divididos con respecto al tipo de ayudas para las familias en la pandemia. Tampoco están a favor de ayudar a Biden tras haber perdido el poder en las pasadas elecciones.

Una vez tomen posesión los nuevos senadores, los demócratas tendrán una mayoría mínima en el Senado. Gozarán de 51 votos frente a los 50 republicanos. El nuevo líder de la mayoría demócrata será el neoyorquino Chuck Schumer, viejo conocido del presidente Biden y de la vicepresidenta, Kamala Harris, ya que ambos han sido senadores. Pero la prioridad de Schumer es proseguir con el juicio político a Trump.

Los republicanos no tienen una estrategia clara. Deben decidir entre el juicio a Trump o poner en marcha a la administración Biden con la votación de cargos y los paquetes de ayuda. De momento, el líder republicano en la Cámara alta, Mitch McConnell, ha dicho que permitirá que avance el impeachment hasta que su partido pierda la mayoría en unos días, y que después cada uno debe votar "de acuerdo con su conciencia".

McConnell, como otros líderes republicanos en el Capitolio, está furioso con Trump no sólo por haber incitado a la insurrección, sino también porque le hace responsable de haber perdido no sólo la Presidencia, sino también el Senado. De ahí que ahora no se oponga activamente, como hizo en 2020, al juicio político de Trump. Lo que ese proceso garantiza, sin embargo, es que Trump seguirá siendo el centro de atención aun cuando haya abandonado la Casa Blanca la mañana de este miércoles. Trump tiene intención de irse desde la Casa Blanca en un helicóptero oficial solo unos momentos antes de que llegue Biden.