Adicciones y ausencia política

La situación política en la provincia es altamente precaria. Y hablando específicamente del tema adicciones, al día de hoy no tenemos ninguna novedad cierta acerca del presente y el futuro de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), creada acertadamente en la órbita del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado del gobierno saliente. Un tema tan complejo y delicado como la drogadependencia siempre queda exceptuado de la agenda diaria en política. Sin embargo, las comunidades terapéuticas seguimos atendiendo a quienes llegan a nuestros programas. Es desconcertante y pareciera que estamos en un limbo ausente, que se repite año tras año debido a los cambios en el rumbo de nuestra provincia. Desde 1986 trabajo en esta problemática como presidente de la Fundación Esperanza de Vida y sigo viendo las mismas imágenes, las mismas repeticiones; no les interesa abordar esta situación dramática que conjuga aspectos humanos, legales, culturales y que nos tiene atrapados en laberintos burocráticos. Como siempre aparecerán los "nuevos políticos expertos designados" en un tema que ni siquiera saben de que se trata para anunciar nuevas políticas para aquellos seres sufrientes, que conformará a los medios y a la masa, solo para calmar la conciencia por lo menos hasta que cumplan el mandato.

Osvaldo S. Marrochi

Si Borges estuviera vivo

De estar vivo, Jorge Luis Borges se habría sorprendido cuando el presidente de la Nación Alberto Fernández dijo académicamente en un discurso: "Borges es conocido por sus novelas". Y tal vez comentaría, con su voz tan particular: "Agradezco esa gentileza, que enriquece mi humilde obra con novelas que nunca pensé escribir". También quizás excusaría bondadosamente ese intento cultural de Fernández comparándolo con la frase pronunciada por el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof: "Lo que haiga". Pero sin poder evitar que una extraña sonrisa se escapara de la comisura de su boca, al recordar una frase propia: "No son ni buenos ni malos, son incorregibles".

Roque A. Sanguinetti

Mantenimiento en la rambla

Debe haber llovido bastante en nuestra ciudad, pero no lo suficiente, para que, tanto en el centro como en los barrios, algunas alcantarillas se encuentren sobrecargadas del líquido elemento y no puedan absorber y drenar por la falta de mantenimiento y limpieza de los sumideros generando inconvenientes en el tránsito de peatones y vehículos que circulan casualmente por las esquinas anegadas. También llegó la indiferencia de los servicios municipales a lugares de esparcimiento y movilidad ciclística de la Rambla Catalunya, donde la senda destinada a tal fin se ve visiblemente inundada desde hace varias semanas sin que nadie la tome en cuenta. Habrá seguramente otros sitios que ocasionan dificultades importantes y que los entes destinados a tal fin no tienen rápida preocupación por solucionar. ¿Algunas vez podremos sentirnos escuchados?

Carlos E. Sánchez

¿Sirve el chicaneo constante?

Los programas de actualidad en televisión en su mayoría están armados con invitados y personal estable que conforman un panel y pueden ser, desde muy entretenidos, interesantes hasta insoportables. Todo dependerá del mix de panelistas que la producción logre armar, como así también del conductor. Dentro del programa que el Canal América presenta a diario en el horario de la noche hay un panelista militante que lo único que aporta al mismo es el chicaneo continuo, monótono y repetido hacia sus compañeros o incluso a los invitados, con comentarios lanzados al mismo tiempo de aquel que estuviera manifestándose, todo ello sin el menor respeto y algunas veces de manera irritante. La gerencia de programación piensa que ese actuar le aporta rating a Intratables?

Juan José de Guzmán