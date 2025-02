Se estrenó "Flow", la película animada sin diálogos ni villanos que podría ganar un Oscar

Con un estilo muy particular, la obra del letón Gints Zilbalodis se quedó con un Globo de Oro y tiene chances de hacer historia para su país

En un planeta inundado, un gatito negro está a la deriva y en su camino se cruza con otros animales. No hay diálogos ni villanos, sólo búsqueda de comunidad en un entorno marcado por la supervivencia. Es el segundo largometraje del director Gints Zilbalodis, que con sólo 31 años y con producciones independientes llegó a lo más alto de la animación mundial, disputándole premios a los grandes estudios como Dreamworks o Disney/Pixar.

La inspiración del director para crear el mundo de "Flow"

Zilbalodis explicó que su inspiración proviene de su conexión con la naturaleza y su experiencia personal con animales, especialmente con gatos y perros. “Siempre me ha gustado estar en la naturaleza. No quiero hacer películas distópicas ni dramas realistas. Prefiero crear paisajes naturales que sean parte integral de la narrativa”, afirmó el cineasta.

Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad de narrar visualmente, sin necesidad de recurrir a textos. “Los diálogos no me resultan naturales. Mis películas favoritas no se basan en palabras, sino en imágenes y experiencias. La animación permite diseñar cada detalle con precisión, lo que la hace ideal para este tipo de narración”, explicó el director.

Además, Zilbalodis destacó que la animación tiene un alcance más universal que el cine live action. “Siento que la animación puede llegar más profundamente al subconsciente. Espero que 'Flow' no se perciba solo como una película animada, porque está muy influenciada por el cine de acción real. Es una experiencia visual casi onírica y, al mismo tiempo, una fábula”, añadió.

“La catástrofe comienza como el villano, pero eventualmente los personajes llegan a apreciar la belleza de las vistas sumergidas. Este tipo de desastres naturales no necesitan explicación; son universales y directos, lo que me permite concentrarme en los personajes”, afirmó sobre la ausencia de un antagonista.