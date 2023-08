¿Por qué será rosa el nuevo diseño del Macro? Los creadores explican el concepto

“Paint's not Dead”, de Florencia Meucci y Manuel Cucurell, ganó el concurso de pintura exterior del Macro.

El Macro ya tiene definida su próxima fachada. Los tradicionales Silos Davis, que alojan al museo de arte contemporáneo de la ciudad, serán intervenidos por la propuesta ganadora del concurso de pintura exterior del establecimiento . Los arquitectos Florencia Meucci y Manuel Cucurrell son los responsables de “Paint is not dead ”, la idea que va mucho más allá de su color rosa predominante y busca pensar la pintura del edificio como un hecho performático.

La dupla detrás del proyecto, que fue premiado el pasado domingo durante la apertura de la Quincena del Arte, viene colaborando hace tiempo. Los dos son parte del estudio de arquitectura Acoople, a la vez que dan clases en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. Y ambos llevan adelante “Simbiosis”, una propuesta de instalaciones performáticas en obras de arquitectura, que motivó también el concepto de “Paint is not dead”: la pintura no está muerta.