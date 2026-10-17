Turquía, un viaje que va más allá de Estambul
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Turquía, un viaje que va más allá de Estambul

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Un itinerario de 11 días enlaza ciudades, formaciones rocosas y antiguas ruinas para descubrir la diversidad cultural y natural de un territorio histórico

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

17 de octubre 2026 · 07:00hs

Estambul suele ser la primera imagen que aparece al pensar en Turquía: barcos que cruzan el Bósforo, mezquitas que dibujan el horizonte y mercados llenos de aromas y colores. Pero basta alejarse de la gran metrópoli para descubrir un país de paisajes inesperados y vestigios de civilizaciones que dejaron su huella a lo largo de los siglos.

Un itinerario de 11 días conecta cinco destinos que muestran esas distintas facetas: Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale y Éfeso. La propuesta combina ciudades, naturaleza y patrimonio arqueológico para descubrir mucho más que las postales conocidas.

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Estambul, entre dos continentes

Antigua Bizancio y luego Constantinopla, Estambul fue durante siglos un centro político y comercial de primer orden. Su historia todavía se reconoce en los barrios, edificios y mercados de una ciudad que se extiende entre Europa y Asia.

Tras una primera jornada libre, el recorrido incluye Balat, uno de sus barrios históricos, conocido por sus casas de colores y sus calles tradicionales. Luego, un paseo en barco por el Bósforo permite observar palacios y antiguas residencias de madera desde el agua. El estrecho es mucho más que una vía de navegación: constituye el vínculo geográfico entre dos continentes.

La visita continúa en el Bazar Egipcio, construido en el siglo XVII y conocido como Mercado de las Especias. Entre productos tradicionales y aromas, conserva parte de la identidad comercial que convirtió a Estambul en un punto de encuentro entre culturas. El tiempo libre permite seguir explorando la ciudad por cuenta propia o sumar excursiones opcionales.

Quien disponga de tiempo también puede acercarse a la mezquita de Süleyman el Magnífico, situada en una colina con vistas al Cuerno de Oro. Su ubicación permite apreciar otra perspectiva de Estambul y comprender cómo los grandes edificios religiosos forman parte del paisaje cotidiano, más allá de su valor arquitectónico.

Ankara, la historia detrás de la capital

El viaje hacia Ankara se realiza en tren de alta velocidad, atravesando paisajes que contrastan con la intensidad urbana de Estambul.

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La capital ocupa un lugar central en la historia contemporánea turca. Allí se encuentra el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la república en 1923. La visita continúa en el Castillo de Ankara, situado sobre una colina desde la que se observa parte de la ciudad histórica.

Desde allí, el circuito sigue por carretera hacia Capadocia. En el camino aparece el Lago Salado, una extensa superficie que anticipa los cambios de paisaje del interior de Anatolia.

Capadocia, un paisaje esculpido por el tiempo

Valles, agujas y columnas de piedra componen el paisaje de Capadocia, formado por materiales volcánicos erosionados durante miles de años por el agua y el viento. Pero su singularidad no es solamente geológica: durante siglos, los habitantes excavaron esas rocas para construir viviendas, iglesias y refugios.

El valle de Göreme conserva iglesias excavadas en la piedra, con frescos de tradición bizantina, y antiguos espacios monásticos. El recorrido incluye también Uçhisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp y el valle de Güvercinlik, además de una vista panorámica del castillo de Uçhisar.

Uno de los detalles más sorprendentes de la región es precisamente esa convivencia entre naturaleza y arquitectura: las formaciones que parecen caprichos geológicos también fueron hogar y lugar de culto.

Entre las actividades opcionales figura el paseo en globo aerostático al amanecer. Desde el aire, los valles adquieren otra dimensión, aunque la experiencia depende de las condiciones meteorológicas y de las autorizaciones de vuelo.

La experiencia también invita a mirar hacia abajo: desde los senderos se distinguen pequeñas viviendas, antiguas cavidades y caminos que serpentean entre las rocas. Esos detalles recuerdan que Capadocia no se explica únicamente por sus formas extraordinarias, sino también por la relación que sus habitantes construyeron con un entorno tan bello como exigente.

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Cuando la roca se convierte en refugio

"En Capadocia, las formaciones volcánicas no son solamente un espectáculo natural: durante siglos fueron excavadas para construir viviendas, iglesias y refugios. La roca terminó convertida en hogar y lugar de culto. Un paisaje que no solo se contempla, sino que también cuenta cómo sus habitantes aprendieron a vivir en él"

Pamukkale, el blanco que nace del agua

Después de los tonos ocres de Capadocia, Pamukkale introduce un contraste inesperado. Su nombre suele traducirse como "castillo de algodón" por las terrazas blancas que descienden por la ladera.

El fenómeno se debe a las aguas termales, que depositaron minerales durante siglos hasta formar superficies de travertino. Junto a ellas se encuentran las ruinas de Hierápolis, antigua ciudad helenística vinculada con la actividad termal.

Ambos sitios integran un conjunto reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco. Aquí, el paisaje natural y la historia comparten escenario: las mismas aguas que dieron forma a las terrazas atrajeron a poblaciones que construyeron una ciudad a su alrededor.

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Éfeso, una ciudad que conserva la Antigüedad

La última gran visita conduce a Éfeso, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Turquía. Sus calles permiten imaginar la escala de una ciudad que tuvo un papel destacado en la vida comercial y cultural de Asia Menor.

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El Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol son algunos de sus principales testimonios. La fachada monumental de la biblioteca y las dimensiones del teatro revelan la importancia de los espacios públicos en la vida urbana de la Antigüedad.

El recorrido continúa en la Casa de la Virgen María, asociada por la tradición cristiana con sus últimos años de vida y convertida en lugar de peregrinación. Desde allí, el viaje sigue hacia Izmir para tomar el vuelo de regreso a Estambul, donde una última noche precede al retorno a Buenos Aires.

Un país, muchas maneras de viajar

En pocos días, Turquía cambia de escenario varias veces: la vida urbana del Bósforo, la historia republicana de Ankara, las formaciones volcánicas de Capadocia, las terrazas minerales de Pamukkale y las ruinas de Éfeso muestran distintas caras de un mismo territorio.

Free Way reúne estos destinos en cinco salidas grupales de 11 días entre el 21 de enero y el 10 de mayo de 2027. El programa incluye vuelos internacionales con Air Europa vía Madrid, vuelo interno entre Izmir y Estambul, traslados, tren de alta velocidad, transporte terrestre, alojamiento, visitas previstas y guía acompañante durante los trayectos en bus.

Estambul abre la puerta, pero el recorrido invita a continuar hacia el interior para descubrir un país cuya diversidad va mucho más allá de su ciudad más famosa.

Datos útiles

Cómo llegar

Hay salidas de Buenos Aires que incluyen vuelos de Air Europa vía Madrid y un vuelo interno entre Izmir y Estambul. El paquete es de 11 días y abarca las ciudades de Estambul, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi y Éfeso, entre otras. Incluye guías de habla hispana en el destino.

Cuándo ir

Entre enero y mayo, período en el que se ofrecen cinco salidas grupales, las condiciones climáticas varían según la época. Enero y febrero son más fríos, especialmente en el interior del país; marzo es un mes de transición, mientras que abril y mayo suelen ofrecer temperaturas más agradables para recorrer Turquía.

Tips de viaje

  • Vestirse por capas: las temperaturas varían entre Estambul y el interior, especialmente por la mañana y por la noche.
  • Calzado cómodo: Capadocia y Éfeso requieren caminar por terrenos irregulares.
  • Respetar las costumbres religiosas: algunas mezquitas requieren cubrir hombros y piernas y, en ciertos casos, el cabello.
  • Ser flexible con el globo: el paseo es opcional y depende del clima y de las autorizaciones de vuelo.
  • Cuidar el patrimonio: en Pamukkale hay restricciones orientadas a preservar las formaciones minerales.
Turquía Estambul Ankara Capadocia Viajar
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