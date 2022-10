Es posible que el crónico atraso cambiario de nuestro país no sea el mayor de los atrasos. Entre nosotros en forma recurrente se nos aparece una alucinación verde vociferando que estamos en pleno atraso cambiario con la consecuencia de tener en el país un dólar barato. En tal caso se procede a devaluar, con lo que se actualizan la pobreza y la riqueza cada una en su esencia. En la antigüedad del siglo XX cuando alguien estaba grande o bien padeciendo o padecido una enfermedad importante, se decía de ese alguien que estaba “atrasado”. Curioso adjetivo y a la vez contundente con lo que tal ser quedaba afuera, ni siquiera apto para el banco de suplentes. Mientras tanto a nivel del planeta también se registra un atraso cambiario en un sentido más profundo. Sujetos y objetos circulan por este mundo a velocidades diferentes pero con un ganador repetido año tras año: la renovación de los objetos es muy superior al proverbial estancamiento de los sujetos. En algunos casos la velocidad de actualización de los objetos es tal que el celular X19 es superado por el X20. Inútiles las consideraciones, explicaciones y justificaciones para hacernos entender que los aparatos son casi iguales. Obviamente, casi igual no es igual, con el agravante de que muy pronto el X19 será viejo. El caso es que el planeta progresa con relación a sus objetos pero no evoluciona con relación a sus sujetos. El resultado es un nuevo orden cada vez más objetualizado por un lado y más desubjetivado por otro. ¿Acaso lo que se pretende es una existencia, en definitiva una vida sin incertidumbre? Un mundo poblado exclusivamente de seres objetivos-objetualizados con calor si hace calor y frío si hace frío. Sin polaridades con seres medios y medidos programados a todos los efectos sin pasiones. Solo con intensidades reguladas y regulables. En nuestro país los atrasos cambiarios del dólar adquieren tal magnitud que opacan los otros atrasos sociales. Como se sabe la Argentina es un país bi-monetario, es decir somos bipolares, pero el polo dólar es la verdad y el verde constituye el gran fetiche nacional. En ocasiones hasta se puede ver la fascinación por el dólar billete. Parecieran destilar perfume de poder y seguridad. Es tal nuestra admiración patológica que hemos creado un universo único poblado de dólares: el oficial, el paralelo, el turista, el agrodólar, el contado con liqui y demás engendros. Hasta tenemos dos tipos de dólares billetes. Cara chica y cara grande. A todas luces los buenos son los verdes cara grande. Los otros no son tan seguros, quizás hasta… ¿caducos? Más allá de todos los dólares que inventamos hay uno invisible por encima de todos: el dólar-síntoma. Los dólares escondidos en colchones o paraísos fiscales son dólares inmovilizados durante equis tiempo. El caso es que al mismo tiempo inmovilizan al propio sujeto, al señor dueño de ese tesoro de billetes casi intocables. In extremis un dueño sin capacidad de decidir es un síntoma en sí mismo. Como un fóbico mirando el ascensor al que no puede subir. El extremo de este extremo sucedió en nuestra provincia a unos cien kilómetros de Rosario, en Las Parejas. Alrededor de treinta mil dólares tan escondidos y tan olvidados que aparecieron en un cementerio-basural de objetos y demás desechos. Extraño destino el de unos billetes todavía con vida mezclados con la muerte. En definitiva un pedazo del dueño dolarizado, tal vez muerto o muerto en vida. Ahora bien, en vista de las patologías de esta tierra y de las demás tierras se impone una pregunta esencial: ¿cuál es el estado actual de la civilización que nos acoge tanto como nos maltrata? Es decir, ¿cuál es la actualidad del mundo que cohabitamos junto a las distintas culturas y generaciones? Habría que decir las distintas actualidades de un planeta con infinitas variedades configurando un extraño mapa de orden y caos en estado de batalla crónica. Todo lo cual lleva a un atraso cambiario de otra índole. El homo sapiens ya no hace camino al andar. Camina siempre por el mismo sendero. ¿Cuál sendero? En un planeta cruzado por infinidad de rutas y caminos hay uno por encima de todos: el sendero de la determinación económica por encima de cualquier otra vía de causalidad y explicación. Semejante apariencia se apoya en una idea: el dinero es la única certeza con la ilusión de borrar las incertidumbres de un mundo on line de sol a sol. El resultado es una actualidad centrada en la hipercomunicación de seres desinformados habitando el inmenso planeta en la llamada aldea global reglada por el asfixiante eslogan “todo tiene que ver con todo” Todo un sueño. Con la debida aclaración de que en realidad el sueño por el todo no es el sueño por el dinero. El sueño por el todo es el sueño por el poder. Y el sueño del poder es poder traspasar los límites. Muy especialmente el último y más grande de los límites. Uno de los mayores ejemplos al respecto fue el terrible dictador de España desde 1936 hasta su muerte en 1975, el generalísimo Francisco Franco. Según decía en la proximidad de su muerte, “dejo todo atado y bien atado”. Sin embargo, si acaso despertara de su descanso eterno su sueño trocaría en pesadilla ante el horror de una España inimaginable. Desatada, democrática, imperfecta, diversa y conflictiva. Lo cierto es que ningún futuro está atado y bien atado. Tal vez ni siquiera lo está el presente. Caso contrario sería el fin de la historia según proclamaba un supuesto pensador japonés confirmando y legitimando la estabilidad del atraso del planeta tanto a izquierda como a derecha. “¿Todo bajo control?” se pregunta un saludo ya antiguo en la actualidad conservadora de un planeta desbordado de síntomas en un estado de atraso cambiario.