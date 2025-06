En redes sociales, Pullaro respaldó la condena a prisión de Cristina Kirchner

En sintonía, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseveró: "Cristina Kirchner, condenada por corrupción. Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia. El que las hace, las paga".

Por su parte, el candidato rosarino a concejal por La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart también festejó la condena en sus redes sociales y aprovechó a hacer referencia a las próximas elecciones locales. "Cristina Kirchner es corrupta. Lo que la mayoría de los argentinos estábamos esperando, sucedió. La Corte la condenó en la causa de Vialidad. Se llama justicia, no es proscripción. A las cosas por su nombre. Cristina es una delincuente de alta monta, y debe devolver ella y toda la banda, toda la que se chorearon. Por eso es tan importante terminar de una buena vez y para siempre con este modelo tan dañino para los argentinos, en cada rincón del país. Es eso lo que está en juego en Rosario este 29 de junio. Juan Monteverde es kirchnerismo. Es Movimiento Evita, con todos los militantes de la pobreza y la corrupción detrás. Es Cristina, es Massa y Grabois. Y nosotros somos los únicos que podemos terminar con ellos".

>>Leer más: La reacción de Cristina tras la condena: "El partido judicial agrega el cepo al voto popular"

A su vez, el senador provincial Ciro Seisas expresó en su cuenta de X: "¿Cristina tiene causas? Sí. ¿Fue condenada en segunda instancia? Sí. ¿Podría ser candidata en Santa Fe? No. ¿Es persecución? No. Es ley. No nos corresponde decir si Cristina Fernández debe ir presa o no. No somos jueces. Pero sí podemos y debemos exigir que la Justicia actúe con seriedad, pruebas claras y plazos razonables. Sino el contexto de condena es absolutamente diferente al del presunto delito investigado. Acá no hay presuntos. Hay condena en dos instancias. Y la corrupción en la política no es patrimonio de un solo partido ni de una sola persona".

Y agregó: "Santa Fe, a diferencia de Nación, que provocó la caída de la Ficha Limpia usando aliados, tiene su ley y la defendemos en la reforma constitucional que se viene en un mes. Porque proponemos. No escondemos compañeros de lista que no podemos explicar. "No usamos inteligencia artificial generativa para imágenes electorales “falopa”. Nuestro rol no es intervenir en causas judiciales, sino legislar para que estas causas se resuelvan con reglas claras. Y Santa Fe ya dio un paso en ese sentido, tenemos que darle rango constitucional para que alguien con una condena en segunda instancia no puede ser candidato. Y eso no es persecución: es ley y es decencia".