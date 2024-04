Cautos, aliados locales de Milei aceptan el armado de LLA pero ven la mano del clan Menem

El armado nacional de La Libertad Avanza como partido, que tiene como responsable en Santa Fe a la diputada nacional Romina Diez, generó un reacomodamiento dentro del ecosistema local de Javier Milei . Algo sorprendidos por el momento que eligieron el presidente y la secretaria general de la Presidencia para salir a construir su propia fuerza política, los aliados de Milei en la provincia se muestran diplomáticos . No quieren chocar ni con el jefe (Javier), ni con El Jefe (Karina), aunque algunos ven detrás de ciertos movimientos el sello del clan Menem .

A más de un año para las elecciones de medio término, Karina Milei se lanzó a construir La Libertad Avanza. Ya no como una UTE electoral sino como un partido conducido desde el vértice del poder. Lapicera con puño de hierro.

“¡El cambio liderado por Karina Milei y Javier Milei sigue creciendo! Agradezco el incondicional apoyo del “Jefe” y del Presidente de la Nación”, escribió Diez, que abrió el reclutamiento de afiliados y referentes en los distintos puntos de la provincia.

Paso lógico

Sin embargo, en la foto publicada en las redes sociales no aparece el resto de los referentes locales que apostaron por Milei desde el comienzo de su aventura política.

Por ejemplo, José Bonacci, líder del partido Unite, que suele dar soporte técnico y político a candidatos que carecen de estructura partidaria para competir.

“No nos consultaron, pero Milei no sólo tiene el derecho a constituir un partido, sino que tiene la obligación de tener una herramienta electoral”, dijo el exconcejal rosarino a La Capital.

“Es un proceso natural. En el ‘45 Perón ganó sin partido, fusionó laboristas, conservadores y radicales y creó una nueva estructura. Acá no se usó esa opción, tampoco se armó una confederación, el año que viene confluiremos en un frente”, consideró.

image.png José Bonacci, presidente del partido Unite, y su hija Rocío, diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza.

En la misma línea, el diputado nacional Nicolás Mayoraz ve “lógico” que Milei tenga partido propio. “Para sentarse en la mesa necesitás sillas, si no las tenés dependés del favor o el apoyo de otros. Milei ya lo sufrió en 2021. Esto no impide que mantengamos la alianza en 2025 y 2027”, dice el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, un abanderado de la causa celeste.

El favoritismo por Diez de los Milei, por lo menos de Karina, quedó evidenciado en la campaña. En el acto de cierre en el Monumento la persona de mayor confianza del presidente bajó del escenario a Mayoraz y a Rocío Bonacci, hija del jefe de Unite. Ambos ya eran diputados nacionales electos.

image.png El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, Nicolás Mayoraz, también integrante del ecosistema Milei en Santa Fe.

Reparos en Santa Fe

Por lo bajo, algunos socios locales de Milei consideran que el timing es, cuanto menos, inoportuno. A sólo cuatro meses de asumir y en medio de lo que el presidente llama con orgullo “el ajuste más grande de la historia”.

“A la hermana le hicieron pisar el palito, no podés arrancar la campaña electoral un año antes, tenés que armar en silencio. Milei en política no se mete, ‘La Locura Avanza’ es una avivada de los Menem. Hay preocupaciones mayores que hacer un partido, nos falta política”, diagnostica con crudeza un dirigente local, que observa con inquietud que el presidente no cambia el chip de campaña por el de gobierno.

También, la ascendencia creciente sobre Karina Milei de Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Eduardo Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional y que reporta directamente a la hermana del presidente.

Fractura expuesta

En los últimos días, ese trío está en el ojo de la tormenta. Karina dio luz verde a una movida para desplazar a Oscar Zago de la presidencia de la bancada libertaria y poner en su lugar al cordobés Gabriel Bornoroni. Después de un primer intento fallido, este miércoles por la noche lo consiguió.

Las fisuras en el bloque oficialista habían quedado expuestas a la mañana, cuando la comisión de Juicio Político eligió como titular a Marcela Pagano, aliada a Zago. Menem convocó a una nueva reunión de la comisión para el próximo miércoles para elegir autoridades, desconociendo lo resuelto por los diputados y diputadas que integran el cuerpo legislativo.

En el encuentro de urgencia al caer el día, los aliados santafesinos de Milei tomaron posturas diferentes sobre el cambio de Zago por Bornoroni. Mayoraz votó a favor, y Bonacci se abstuvo.