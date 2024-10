La despedida de Zaramay al Gordo Samu: "Nunca me voy a olvidar todo lo que hiciste por mí"

El mensaje de Zaramay

El músico le dedicó una serie de stories en su cuenta oficial de Instagram: fotos, videos y hasta capturas de pantalla de su chat de Whatsapp. La cantidad de publicaciones y los sentidos mensajes revelan el vínculo cercano entre Medina y Zaramay.

"Gordo te nos fuiste, siempre pensando en ayudar al otro y dar todo sin esperar nada, eso te hizo diferente siempre al resto, un amigo que estuvo siempre para todos en las malas!!! Nunca me voy a olvidar todo lo que hiciste por mi, algún día nos vamos a volver a ver!!! Mi querido compadre!!", escribió.

En tanto, agregó: "Que manera de reírnos y de llorar juntos, me parte el alma saber que no voy a compartir más nada con vos!!! Todavía no caigo ojalá sea todo una pesadilla y me levante pronto!!! No tengo palabras para describir el dolor y la bronca que tengo por dentro, te amo con locura mi hermano", escribió en una de las stories.

zaramay 12.png

En las postales compartidas se los puede ver posando juntos en varios momentos. De noche en una fiesta, en el patio de una casa, incluso fotos con barbijo que revelan que fueron tomadas durante la época de la pandemia."Amar y perdonar siempre. Un día estamos y mañana no. Mi querido amigo", sostuvo Zaramay.

zaramay 2.png

Las famosas fotos con Zaramay las armas

Son muy significativas las fotos más conocidas de Medina con Zaramay. En las dos tiene la cara parcialmente cubierta por una remera y posa con armas de fuego: en una pistola 9 milímetros y en otra una ametralladora. A su lado, en ambas, además del artista, está Uriel Luciano "Lucho" Cantero, hijo del asesinado líder de Los Monos, Claudio "Pájaro" Cantero. Las fotos corresponden a una publicación que el trapero había hecho en sus redes sociales en enero de 2021, tal vez sin saber que le costaría una imputación por intimidación pública y un mes de prisión preventiva.

Por las fotos con Zaramay mostrando armas de guerra, Medina había firmado en un juicio abreviado la pena de 2 años de prisión condicional. Por fuera de esa formalidad la imagen significó una radiografía de la nueva generación de Los Monos: en ella Medina aparece junto a Lucho, por encima del resto, en un lugar de relevancia. Además del acceso a armas, se ostenta su influencia en artistas del rubro urbano que, como en el caso de Zaramay, retratan en sus letras lo que viven los otros protagonistas de la foto.

e51b5755-f69c-4003-87d0-219e7aae5757.jpg Crimen de Samuel Medina: otros tiempo, posando junto a Zaramay para las redes sociales.

El crimen

Un poco de cada uno de esos aspectos ronda ahora el asesinato de Medina, ocurrido el martes casi a la medianoche en la zona norte de Rosario. Precisamente en la intersección de la colectora Juan Pablo II y José María Fernández, a poca distancia de la casa donde vive la madre de la víctima.

>> Leer más: Quién era el Gordo Samu, yerno de Guille Cantero asesinado a balazos

La información preliminar indicó que Medina iba en un Volkswagen Polo color blanco junto a Mateo Dantur, de 18 años y familiar de la víctima, cuando una moto se les puso a la par y un gatillero comenzó a disparar con una ametralladora. Al menos 16 balazos dieron en Medina, quien murió en el acto, mientras que al otro chico un disparo le rozó el brazo.

Para la causa que quedó a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra, en la escena del crimen la Policía de Investigaciones (PDI) levantó 16 vainas servidas calibre 9 milímetros. Dentro del auto encontraron 35 mil pesos, una cadena y unos anillos de oro y dos entradas para el partido que hacía pocas horas Rosario Central le había ganado a Vélez Sársfield en el Gigante de Arroyito.