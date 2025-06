Triángulo amoroso en Roland Garros: la "novela" que sacude al mundo del tenis

Por otro lado, luego de ese borrón y cuenta nueva, Potapova se fue recuperando anímicamente de forma progresiva. Tras su aparición en competencias de Griekspoor y apariciones del neerlandés en las competencias de Anastasia, los fanáticos empezaron a atar cabos y llegaron a la conclusión de que, probablemente, exista algo fuera de la cancha entre estos dos profesionales.

En qué se basan los rumores de relación entre Potapova y Griekspoor

Fue en el torneo de Indian Wells en marzo que el sitio Match Tenis identificó a Anastasia Potapova en la tribuna del encuentro disputado entre Griekspoor y Zverev, un momento histórico para el neerlandés que logró derrotar al alemán. Según la página, se trataba del segundo torneo consecutivo en el que la rusa aparecía en la tribuna de Griekspoor, ya que también había estado presente en Dubai.

De la misma forma, durante el mes de febrero, Griekspoor estuvo en Estados Unidos y no precisamente vacacionando, sino que fue directamente a presenciar el encuentro entre Potapova y Madison Keys.

Griekspoor quedó apuntado como un posible tercero en discordia por la abrupta separación entre Potapova y Shevchenko. Sin embargo, ninguno de los dos rusos realizó comentarios que pudieran alimentar esa teoría y ambos demostraron un buen vínculo pese al corte de la relación.

Por su parte, los fanáticos se mantuvieron expectantes durante el comienzo de Roland Garros ya que existían posibilidades de un cruce entre las dos puntas del triángulo, Alexander Shevchenko y Tallon Griekspoor, que compartían llave de cuadro. Finalmente, ambos fueron eliminados por Quinn y Zverev, respectivamente y los espectadores no obtuvieron el picante enfrentamiento que auguraban.

En definitiva, los protagonistas de la nueva novela, Potapova y Griekspoor, no han declarado ni confirmado nada relativo al romance especulado. Sin embargo, los fans están convencidos de que se trata de un amor privado pero real.

La relación entre Potapova y Shevchenko

El inicio del vínculo entre Potapova y Shevchenko se remonta a cuando ellos tenían tan solo nueve años, aunque en ese momento todavía no se habían acercado demasiado. “Sí que pasamos algún rato cerca el uno del otro, pero tampoco hablábamos demasiado. Es como si toda la vida hubiéramos estado tan cerca y a la vez tan lejos”, comentó la rusa al medio Punto de Break. “De repente, una vez empezamos a hablar, nos volvimos inseparables”, confesó acerca de los comienzos de la relación.

Aunque ambos tenistas actualmente tienen 24 años, se casaron en 2023, cuando tenían 22 y 23 “Tal vez éramos un poco jóvenes para casarnos, pero también somos deportistas de élite, somos más maduros que otras personas en estas edades”, analizó la rusa.

Sin embargo, como toda pareja, los tenistas debieron enfrentarse a la convivencia y al desgaste de los vínculos. “Supongo que tuvimos problemas; algunas parejas superan esos problemas, y otras no. Lamentablemente, fuimos una de las que no lo lograron”, reconoció Potapova.

tenistas.avif Potapova y Shevchenko contrajeron matrimonio en 2023

Cuando finalizaron su vínculo a finales de 2024, ambos jugadores eliminaron silenciosamente sus fotos juntos en redes sociales y borraron esos rastros del pasado que todavía los asociaban. Para Potapova este gesto fue necesario en términos de aceptación y superación. En sus declaraciones, la tenista reconoció: “Creo que necesitaba ponerle fin, cerrar las cosas oficialmente, para no recibir más esas preguntas. Creo que ese fue el último paso que necesitaba para finalmente sentirme libre”.

Como la mayoría de los apasionados, Potapova continuó con su carrera intentando que su vida privada no interfiera en su rendimiento deportivo. “A pesar de todo, me aferré a los últimos fragmentos de mi cordura, salí a la cancha y jugué partidos. Por supuesto, este año no fue tan exitoso como el anterior, pero dadas las circunstancias, esta temporada me dio mucho más que cualquier otra en mi vida”, consideró.