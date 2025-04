Nueva cita con la Fórmula 1: todos los horarios del GP de Arabia Saudita

Sin haber dado fundamentos en las primeras cuatro carreras del año, al australiano ya no tiene de dónde aferrarse. La llegada de Colapinto puso en jaque su posición y lo forzaba a dar resultados inmediatos, los cuales todavía no llegaron y de igual manera pareciera ser tarde para torcer su destino. No obstante, el argentino deberá esperar al menos unas semanas más y continuar en su labor de piloto de reserva.