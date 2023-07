Lingua cumplió y se metió en las semifinales del ITF M25

El ITF Rosario 2023 entró en su etapa decisiva y en su derrotero el rosarino por adopción Alejo Lingua cumplió con los pronósticos al superar al chileno Ignacio Antonio Becerra Otarola por 7/6 y 6/1 en poco más de dos horas de juego en los cuartos de final del ITF M25 que se disputa en las canchas del Jockey Club y continúa su marcha. Ahora, el cordobés radicado en nuestra ciudad, jugará hoy una de las semifinales ante el ex top 50 Juan Ignacio Londero en un partido que atrapará la atención de todos ya que promete un gran nivel de juego.

Tras el encuentro, Lingua expresó: “Estoy medio tenso... con Becerra fue un partido muy trabado pero me fui soltando de a poco y sé que me espera un partido durísimo con Londero. Me siento muy orgulloso, de estar aquí en casa y representarlos de esta manera. Estoy más que contento, quiero agradecerles a todos y vamos a seguir soñando”, confió el hombre del Jockey Club.