Cristiano Ronaldo no descarta ir al Mundial de Clubes con un equipo argentino: "Nunca se sabe"

"Tengo mucho cariño por Messi. Hemos sido rivales por muchos años, pero como dije en un par de entrevistas, llevamos más de 15 años compitiendo. No sé si ahora lo hace, pero recuerdo que no hablaba inglés y yo le traducía cuando nos explicaban en las galas", dijo, en referencia a premiaciones como la del Balón de Oro, donde siempre se sentaban juntos.

Sobre Argentina, Cristiano Ronaldo dijo: "Tengo mucho cariño por Argentina. ¡Mi mujer es argentina! (Georgina Rodríguez), cómo no tener un cariño especial!", dijo y disparó: "Tuve invitaciones para jugar el Mundial de Clubes para (un equipo) de Argentina. Nunca se sabe, tengo 40 años, pero no puedo decir de esta agua no beberé, aunque lo veo muy difícil".

A propósito de esta declaración, en el país circuló muy fuerte en las últimas horas el rumor que el contacto había sido de Boca.

"Nunca fui a Argentina, tengo que hacerlo. Tengo mucho cariño por los argentinos", insistió CR7.

Y, otra vez sobre su carrera en paralelo con Messi, lanzó: "Lo quiero mucho porque a mi siempre me trató bien y me respetó".