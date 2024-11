El Coloso habló y es hora de que se lo escuche

Newell's cae en todas las tablas, no levanta cabeza y se acentúa la crisis institucional, manifestada por los hinchas este martes por la noche

Ricardo Lunari, seguramente el menos responsable de los actores actuales, pero por ello no deja de ser quien tomó el desafío, apostando la comodidad de una reserva de buenos resultados por una primera herida de muerte, no encuentra el rumbo y se encuentra en el medio del río entre jugadores experimentados que no levantan cabezas y juveniles a los que les pesa el ámbito de debacle que se vive partido a partido.