Villa Constitución enfrenta los tiempos económicos con proyectos estratégicos

–¿A pesar de ser de otro color político tuvo entrevistas con el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. ¿Qué le planteó y qué respuestas recibió?

–Fui a plantear claramente la situación industrial que tenemos en Villa Constitución, particularmente en Acindar. Hablamos también de lo que es la Zona Franca y en virtud de que, si bien es cierto que la decisión del gobierno es no ir por la obra pública, que eso sí generaría mano de obra intensiva en Acindar y levantaría la producción. También de algunas cuestiones cuando hablan de competencia, de ventajas comparativas que pueda llegar a tener la empresa y tratar de trabajar en las asimetrías. Mientras tanto, desde el municipio bajamos distintas tasas que tienen que ver con la industria y el comercio local, que a veces no son significativas para las empresas, pero sí para los recursos del municipio. Estamos dando una señal clara en virtud de una situación financiera saludable que tenemos.

–¿Cómo hará para bajar los impuestos?

–Tomamos una Municipalidad destruida hace 10 años, endeudada, sin equipamiento, el personal no cobraba los sueldos. Fue todo un proceso donde sin incorporar gente, sin tercerizar, haciendo todas las cosas a través del Estado, pero comprando equipamiento, invirtiendo donde debíamos, alcanzamos una economía saludable dentro del municipio. Hoy nos permite tener una situación financiera que, lejos de ser desahogada, nos permite generar algunos incentivos a todo lo que tenga que ver con los comercios y la industria. No lo hacemos con las tasas de servicio, que es una de las tasas más baratas que hay en la provincia de Santa Fe, en virtud de los servicios que presta. Tenemos agua, servicio de cloaca, más allá de todos los otros servicios. No lo podemos retraer más a eso, pero sí darle una señal a todo lo que tiene que ver con el aparato productivo y comercial de la ciudad.

–¿También abordarán temas de capacitaciones?

–Trabajamos fuertemente en capacitación. Estamos en una articulación con la Universidad Nacional de Rosario, la Unión Obrera Metalúrgica Villa Constitución, nutriendo toda nuestra región de fuerte capacitación en cuestiones que tienen que ver con emprendedurismo o mejorar algunas situaciones de las propias empresas. Hicimos una capacitación en comercio internacional para que nuestras empresas puedan ubicar sus productos en otros lugares. Cuando fuimos a hablar con el ministro Francos nos informamos sobre una página que tendrá la Nación en Amazon y a la que ya nos invitaron a participar para poder volcar los productos de Villa Constitución a nivel internacional y así, seguramente se podrán proyectora y concretar algunos negocios.

Proyectos públicos y cultura

Berti también destacó las mejoras en los espacios públicos y la oferta de actividades culturales en Villa Constitución. La creación de una playa pública y la organización de espectáculos y eventos han contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos y atraer visitantes de la región.

–Educación, entretenimiento, recreación. ¿Cómo está en estos temas?

–Si van a Villa Constitución disfrutarán de una ciudad que tiene los espacios públicos renovados, fue lo primero que hicimos cuando llegamos a la gestión. La gente puede ir desde la plaza del barrio a tomar mate hasta lugares íconos de nuestra ciudad, como el Parque Cilsa. Hicimos una playa pública cuando la gente no tenía un lugar para ir al río, más allá de los clubes privados que andan bien, pero no tenía un lugar. Hoy hay una playa pública que es visitada no solamente por los vecinos, sino por gente de la región. Esa gente que sale el sábado a la tarde y no sabe qué hacer y se va a algún lado o el domingo y también gasta unos recursos en nuestra ciudad, que es lo que de algún modo buscamos. Después hay espectáculos públicos, como el 25 de mayo en el “Predio de las dos rutas”, donde nos convocamos siempre. Ahí festejamos el 25 de mayo con muchísima cantidad de gente y también generamos en la economía circular de todos los artesanos que alcanzan la posibilidad de generarse algunos recursos.

–¿Cómo están los accesos?

–Venimos trabajando muy bien con la provincia, en la mayoría de las áreas. Con el gobernador (Maximiliano Pullaro) tenemos una relación estrecha para resolver las situaciones. Se terminaron obras que habíamos arrancado con Omar Perotti, como el ingreso de Villa Constitución, una ruta nueva, el Instituto de Profesorado se está terminando y hace poquitos días se licitó la ampliación del hospital regional. Hoy le brindamos más a la gente que que le pedimos. Creo que desde ese lugar también estamos mostrando esta cuestión de acercarnos a la producción y al comercio. Tenemos que dar más que pedir y lo demás vendrá por añadidura.

