Presentarán un documental para recordar a víctimas de la inseguridad

El referente de la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad, Ezequiel Lowden, contó que están planificando la reproducción de un documental para marzo en el que se contemplen los diversos hechos de inseguridad que se sucedieron durante los últimos diez años en la ciudad.

“Vamos a hacer un documental sobre «la ciudad de las estrellas», para visibilizar la problemática de la inseguridad y romper con esa política de no querer visibilizarlo porque dicen que eso estigmatiza a la ciudad”, comentó Lowden, para agregar: “No es para estigmatizar sino para exigir a la clase política que incorpore e implemente políticas públicas para prevenir la inseguridad y que evitemos más muertes”.

Las estrellas que mencionó el referente hacen alusión al proyecto “Rosario, la ciudad de las estrellas rojas”. Con el mismo, se busca pintar una estrella roja en los lugares donde hubo víctimas fatales de la inseguridad.

Al respecto, Lowden explicó: “Vamos a pintar las estrellas en cada lugar donde ultimaron a las víctimas de la inseguridad. Ya pintamos la primera en el frente de (la sede de) Gobernación, en homenaje a todas las víctimas y desde febrero comenzaremos a pintarlas en cada lugar”.

Para el material, tomarán los últimos diez años, “desde 2010 a 2020 y vamos a hacer un resumen de distintos casos, de las manifestaciones, de reclamos, de declaraciones de funcionarios políticos, algunos negando la inseguridad y otros cuestionando los hechos como si se tratara de una movida política”, contó Lowden. A ello, añadió: “Esto refleja que las balas no distinguen religión ni partido político. Cuando te roban y te matan, no te preguntan a quién votaste”.

Visibilidad

“El documental lo empezamos a diagramar entre septiembre y octubre, desde la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad junto a la Red de Vecinales Unidas contra la Inseguridad, por la necesidad de darle visibilidad a la problemática y para que los funcionarios de todos los partidos tengan que tomar medidas y llevar adelante políticas públicas”, expresó el referente de la asociación, quien sufrió en carne propia la inseguridad, cuando lo balearon para robarle el auto en 2017.

La idea, en principio, es que el material esté listo para marzo, para luego poder realizar una intervención pensada en la sede de Gobernación, lugar donde pintaron la primera estrella roja: “Queremos proyectarlo abiertamente, difundirlo por todas las vías posibles para que llegue a todo el país y se pueda ver lo que realmente pasa en Rosario”.

“La inseguridad no la inventamos nosotros. Los políticos tienen que llevar adelante las respuestas. Cuando le pedimos a la gestión anterior poder hacer un homenaje a familiares y a víctimas de la inseguridad, nos dijeron que no porque estigmatizábamos a la ciudad. Esta es una manera de mostrar a las víctimas fatales y que no nos metan más excusas”, concluyó Lowden.