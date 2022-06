Juntos por el Cambio reclama que el lenguaje inclusivo también se prohíba en Santa Fe

La decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de todos los niveles de ese distrito cosecha apoyos y rechazos en todo el país. En Santa Fe , legisladores provinciales de Juntos por el Cambio no perdieron el tiempo y salieron rápidamente a plantear como una máxima verdad la medida del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y hasta presentaron un proyecto de respaldo en la Cámara baja. Pero no se quedaron en lo meramente declarativo, sino que incluso exigieron que la provincia adopte una medida similar en todos los establecimientos educativos santafesinos.

“Queremos que se imite esta medida de la Ciudad de Buenos Aires para los colegios de nuestra provincia”, señaló el pastor evangélico y legislador Walter Ghione.

Ambos integran el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio (radicales + PRO) presidido por Julián Galdeano, quien aparece como uno de los principales armadores de la alianza catch-all (atrapatodo) que se intenta conformar entre todo el antiperonismo santafesino (o no-peronismo), con la inclusión del socialismo y el partido del intendente Pablo Javkin.

“Desde Juntos por el Cambio Santa Fe presentamos un proyecto de beneplácito a la decisión de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de regular en las escuelas el uso del lenguaje inclusivo. Vamos a pedir que se imite esta medida para los colegios de nuestra provincia”, señaló Ghione, a través de un posteo en Twitter.

Los impulsores de esta iniciativa en Santa Fe, además de Ghione, son los diputados Ximena Sola (PRO), Betina Florito (alineada con Miguel Angel Pichetto, quien compartió la fórmula presidencial de Juntos con Mauricio Macri) y Sebastián Julierac (Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió).

https://twitter.com/xime_sola/status/1535235590018539522 Excelente medida de @Soledad_Acunia @horaciorlarreta ! El lenguaje “inclusivo” destruye el idioma y no aporta inclusión. Basta de adoctrinamiento en las aulas https://t.co/QMAqMUCGcs — Ximena Sola (@xime_sola) June 10, 2022

“Confiamos que en Santa Fe se pueda regular la utilización de la «e», «x» y «@» o cualquier otra forma que neutralice el género en las palabras en los niveles inicial, primario y secundario”, aseveró Ghione.

Y añadió: “La lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivos sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora. La Real Academia de la Lengua Española ha sostenido que el uso de la «e», «x» y «@» es ajeno a la morfología del español”.

https://twitter.com/WalterGhione/status/1535357532226584576 Lenguaje Inclusivo en escuelas



Desde Juntos por el Cambio #SantaFe presentamos un proyecto de beneplácito a la decisión de @horaciorlarreta en CABA de regular su uso en establecimientos educativos



Vamos a pedir que se imite esta medida para los colegios de nuestra provincia pic.twitter.com/1LiPhK5VwJ — Walter Ghione (@WalterGhione) June 10, 2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió este viernes a defender la medida que tomó al afirmar que, "a partir de ahora", los docentes en la ciudad de Buenos Aires "tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares", mientras que la ministra de Educación de ese distrito, Soledad Acuña, sostuvo que la decisión no implica "una caza de brujas".

Desde el gobierno santafesino, fue la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro, quien salió a expresar su desacuerdo con la decisión de la administración porteña de prohibir el uso en las escuelas del lenguaje no binario, más conocido como lenguaje inclusivo.

"Desde lo prohibitivo no ganamos nada. Creo que prohibirles a los y las jóvenes que están en la escuela manifestar su identidad a través del lenguaje no es la mejor manera de garantizar el aprendizaje de la lectoescritura. Por otro lado, es importante recordar que nadie está obligado al uso del lenguaje inclusivo: es sólo una herramienta más que tenemos a la hora de contarle algo al mundo o a la sociedad", argumentó en declaraciones a una radio de Santa Fe.

Además, la funcionaria de Omar Perotti afirmó que "el debate de fondo no se trata de lenguaje inclusivo sí o lenguaje inclusivo no: el debate que hay que dar es cómo nos nombramos, cómo nos nombran, y eso no está circunscripto únicamente al uso de la «e», de la «o» o de la «a». La prohibición, el castigo o el punitivismo no es la forma de garantizar el «buen uso» de la lengua. Podríamos cuestionarnos un poco más si ese «buen uso» que hacen las mayorías no deja a muchas identidades fuera".

Marinaro hizo también hincapié en la condición dinámica y continuamente cambiante del lenguaje: "El lenguaje evoluciona y muta porque es una construcción social, y las sociedades están en permanente cambio. En ese marco se dan estas variaciones, que no son ni más ni menos que producto de lucha de muchos movimientos sociales".

Desde la Municipalidad de Rosario marcó posición en este debate la directora de Derechos Humanos, Alicia Gutiérrez. "Prohibido prohibir. Cuando yo era pequeña, ustedes no habían nacido quizás, estaba prohibido nombrar a Perón y Evita, pero el pueblo se las arregló para pintar las ciudades y pueblos con la consigna «Perón Vuelve». No podrán prohibir al movimiento de mujeres”, enfatizó.

https://twitter.com/AliVGutierrez/status/1535401336497479680 "Prohibido prohibir " cuando yo era pequeña ,ustedes no habían nacido quizás ,estaba prohibido nombrar a Perón y Evita y el pueblo se las arregló para pintar las ciudades y pueblos con la consigna " Perón Vuelve" No podrán prohibir al movimiento de mujeres. — Alicia Gutierrez (@AliVGutierrez) June 10, 2022

Mayoraz y su lucha contra la "ideología de género"

Quien viene dando desde hace tiempo la batalla cultural en Santa Fe en contra de la “ideología de género”, un rótulo acuñado por las derechas más conservadoras en el mundo occidental que se oponen al matrimonio igualitario, el aborto y la educación sexual en las escuelas, es el diputado provincial Nicolás Mayoraz, hoy alineado con Javier Milei. Mayoraz ganó su banca tras la buena elección que realizó en 2019 Amalia Granata encabezando la lista “Unite por la familia y la vida”, con un discurso exclusivamente centrado en el pañuelo celeste.

Según esta corriente ideológica denominada en el mundo alt right (derechas alternativas), el “marxismo cultural” –que de acuerdo a esta concepción va desde la socialdemocracia hasta la izquierda- impuso en Occidente la “ideología de género”. Esta es presentada como un todo de naturaleza “anticientífica”, cuyo objetivo es separar el género del sexo y diluir la biología en la cultura, lo que serviría para impulsar la movilización de los grupos feministas y LGBTI, como lo explica –palabras más, palabras menos- Pablo Stefanoni, en su libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”. Es en este marco que se inscriben cruzadas contemporáneas como la que se vio hace poco tiempo en el país con el lema #ConMisHijosNoTeMetas, para rechazar la implementación de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas.

En “El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género y subversión cultural”, los escritores argentinos Nicolás Márquez y Agustín Laje (2016) sostienen que la “ideología de género” es una de las “principales pantallas” del neo-marxismo. La reseña que hace Amazon de esta obra es muy esclarecedora del pensamiento que circula en la llamada derecha alternativa (ver acá).

libro.jpg

Claramente parado en este marco ideológico, el diputado Mayoraz presentó hace pocas semanas un proyecto que dispone directamente la eliminación en Santa Fe del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Y ya en abril de 2021 había ingresado en la Cámara de Diputados provincial una iniciativa que buscaba prohibir el lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales de la repartición estatal. La propuesta alcanzaba a los tres Poderes del Estado provincial en todos sus niveles, así como por sus organismos descentralizados y autárquicos.

“El proyecto surge luego de que organismos estatales y aún académicos se embarcaron en el uso del «lenguaje inclusivo» con la introducción de partículas como la arroba «@» (tod@s), la letra «x» (todxs), la «e» (todes) y la disyunción masculina y femenina en el uso de los pronombres (todas y todos) en reemplazo del uso del masculino en su forma genérica”, enuncia el texto.

lenguaje.jpg

Y añade: “Esta corriente de pensamiento, impulsada principalmente por el movimiento feminista, fue adoptada en los últimos años por el propio Estado, reflejando en normativa administrativa la incorporación de estos supuestos nuevos modismos con el fin de promover una comunicación que evite expresiones sexistas y migrar de la masculinización del lenguaje hacia un lenguaje inclusivo, sin discriminación y donde se interpelen todos los géneros”.

Ante esto, Mayoraz advierte que “el Estado no puede seguir modas, debe comprometerse con la verdadera inclusión y no ser funcional al falso progresismo que pretende ir por todo”.