El turismo de Rosario se muestra desde los videos de bloggers y youtubers

Sir Chandler, un hombre de 47 años, piloto privado, cinéfilo, amante de la fotografía y creador del blog de Un Viajero Frecuente. Vino en diciembre en tren desde Buenos Aires, caminó la ciudad, se detuvo en datos históricos, arquitectónicos y de esparcimiento, también en recuerdos de su paso por la ciudad y se volvió en colectivo.

Tren a Rosario - Así es desde Buenos Aires la manera más económica de viajar

La crónica es completísima y llena de datos imprescindibles como precios, horarios y tiempos comparativos de viaje con respecto a otros transportes.

Arranca en Caballito cuando Sir Charles toma la línea de colectivo 8, continua luego en el subte, sigue cuando ocupa su asiento en el vagón en Retiro y finaliza cuando llega a Rosario Norte. A lo largo del recorrido medirá la velocidad a través de un GPS de su celular, mostrará las comodidades del tren y todo lo que se ve en la ventanillas: desde un barrio privado y una villa de emergencia, hasta el relato de un accidente que demoró el trayecto de poco más de 6 horas a cien kilómetros por hora y "cinco veces más barato que en colectivo", contará el blogger.

En Turismo prima promocionar lo "lindo" de una ciudad, pero el responsable de comunicación del ETUR, Santiago Valenti, consideró que -a diferencia de las tradicionales guías y viajes promocionales que organizan los estados- "los youtubers manejan un lenguaje algo más sincero: pueden llegar a decir que un gusto de helado no les gustó o que algo está caro".

Sir Chandler al caminar la ciudad, en otro video, arriesga datos de cal y de arena. Dice que Rosario es de "las más importantes del país", pero apunta que le ve pocos semáforos. Aunque luego rescata que los conductores no se tiran sobre el peatón como en otras ciudades.

También valora que el rosarino usa más tapabocas contra el Covid que en Bariloche o Mar del Plata. Y confiesa que muchos le aconsejaron no usar el celular en la calle por falta de seguridad, pero él corre el riesgo con creces: usa dos, con uno filma.

Este viajero recorrió lugares clásicos como el Monumento, y tira datos sobre Belgrano y las últimas visitas oficiales, en el video. Se sienta en bares y restaurantes tradicionales para distintos bolsillos y hasta para en un carrito del parque a La Bandera: come, filma y muestra las cartas en tiempo real.

Además, ofrece también algún que otra dato histórico, aunque no con el rigor de un académico (dirá que en Rosario nació el Che y resaltará sólo que es el hombre más estampado en las remeras) pero resaltará algunos edificios por su valor patrimonial y sus autores, como Alejandro Bustillo.

"Entendimos en 2013 que los blogs de viaje eran muy consultados por el público joven y digital, el que cuenta y lee experiencias, tiene capacidad económica para viajar, ya no se informa por notas de revistas y guías y no sólo busca datos de lugares emblemáticos: a ellos les hablan estos influencers", aclara Valenti.

La pregunta que cae de maduro es: "¿Qué pasa con el viajero adulto que no maneja o no les interesan las redes?". El empleado municipal dice que el ETUR sigue reservando para ese mercado la alternativa del Facebook, la web o la aplicación que se puede bajar al celular, además de la folletería que ahora no se distribuye en la repartición de Buenos Aires y Belgrano, por la pandemia.

Un paseo por Rosario, gastronomía y espacios conocidos

Ramita: consumo ligero

Transita las tres décadas, se llama Ramiro Terraza y es un fotógrafo que se popularizó bajo el mote de "Ramita". Calvo, tatuado hasta el tuétano, con barba estilo hipster, gorrita, voz áspera y relato tan veloz como autorreferencial y ligero, entendiendo a este calificativo como algo chistoso, tiene poca pretensión de ser riguroso en los datos o volcar información histórica o describir un plato más allá de un "mmm está rico".

Vlog Bajonero en rosario - TORA, La Marina y Capitan

Algunos podrán decir que así hablan los jóvenes. Tal vez sea más preciso decir que así hablan los que consumen el estilo Ramita, "el instagramer que recomienda dónde ir a comer si pinta 'el bajón'", según se lee en una publicación de hace unos años en honor a su visitadísimo canal bautizado "Bajoneando por hay", donde se lo puede ver masticando también pizza, un "choricheto", un alfajor o alguna bebida.

O sea, que Ramita promociona lugares y rincones (mostrará el frigobar y el baño de la habitación del hotel que lo alojó y dará detalles del colchón y las almohadas). Pero, fundamentalmente Ramita come. Y en su visita por Rosario se lo verá desayunar, cenar y hasta aprender buenos modales en la mesa.

BAJONEANDO CON BUENOS MODALES EN NEGRE AHUMADO

Ramita engullirá desde una simple tarta, hasta helado, cerveza y platos gourmet. Halagará la presencia de botellas de alcohol en un local y también de repelente para mosquitos en una ciudad donde estos bichos pueden no dar tregua ni a los turistas. Y hará una mención livianita de los dos cuadros de fútbol que dividen a la ciudad: Newell´s y Central, pero fundamentalmente mostrará el costado gastronómico de Rosario y dará cuenta de sus propios gustos.

Eso sí, a pesar de este recorte turístico, sus videos cuentan con miles de visitas y comentarios, halagos y recomendaciones de una platea fiel.

Turismo para mamis

Los consejos de Magda Kotsikas, una tallerista de crianzas y porteo (cómo se llama cuando se llevan a las criaturas alzadas encima) y creadora del Instagram Mama con siente son más vivenciales que turísticas.

Paseó por Rosario con su marido y su hijira Nauma por lugares públicos para las infancias como una de las sedes del Tríptico (Isla de los Inventos) y subió a la red fotos y comentarios pero no horarios ni precios. No obstante cada una de las producciones de Mamá con siente cuentan con más de 300 "me gusta" en la red.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJCk-gdsL0L%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEC3a69tvL4bXcHOmbo8kB6gcvkVY4XZBnE58fIO9zjMD8qdDcC3pjm9Ka8gbXMl2PtahqBtycimV3OakZCnpL0QU1W4r8AkM1BaroUXP5Be5vspGZChQhsLd0gcjZClX8INHLSlqg2AnobImGk9asdT1JKJY7DVw8au1vvQ View this post on Instagram A post shared by Mama Con Siente | Mag Kotsikas (@mama.con.siente)

Magda destaca los espacios "baby friendly", según sus palabras, y amplía sus comentarios junto a imágenes familiares.

"Esta sonrisa lo dice todo!! Así la pasamos este finde en Rosario. Algunas me consultaron si todo lo que íbamos a hacer era actividades para chicos jajaja Y yo les contesté que no. Que ninguna lo era. Eran para todos. Nosotros renovamos nuestra infancia interior. Y todo lo que hicimos lo disfrutamos todos y juntos", se lee en el Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJEIWTMs9jq%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEC3a69tvL4bXcHOmbo8kB6gcvkVY4XZBnE58fIO9zjMD8qdDcC3pjm9Ka8gbXMl2PtahqBtycimV3OakZCnpL0QU1W4r8AkM1BaroUXP5Be5vspGZChQhsLd0gcjZClX8INHLSlqg2AnobImGk9asdT1JKJY7DVw8au1vvQ View this post on Instagram A post shared by Mama Con Siente | Mag Kotsikas (@mama.con.siente)

Desde el ETUR agregaron a los visitantes de este verano el dato de Lucas Merayo, "Merakio", un actor, creador de contenidos e influencer local famoso (con más de un millón de seguidores en Youtube), que ya no vive en la ciudad y comparte su rosarinidad también en las redes.

Hace poco estuvo de visita, invitado por un hotel de la ciudad, aseguran, y en un video Merakio tira de manera ágil y simpática datos que definen a un rosarino o rosarina "sin decir que lo son", a través de palabras, usos y costumbres.

Formas no tradicionales de promover el Turismo o formas de conocer la ciudad sin demasiada minuciosidad, con mucha marca personal, y para todos los gustos, desde las redes, claro.