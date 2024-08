Alarma en Santa Fe por la escasez de medicación para tratar el VIH

Un tema que no es nuevo. Las protestas por falta de medicación de VIH se han prolongado a lo largo de los años.

“A la combinación Dúo, muy aceptada por tener baja toxicidad, la utilizan alrededor de 2.150 personas (en el país) que frente a la escasez debieron modificar el esquema de drogas por otras ; en Santa Fe alrededor de 200 personas no pudieron iniciar este tratamiento por falta de stock”, detalla Mariana González Muñoz, presidenta de la asociación civil Vox, una ONG local que trabaja por los derechos de las disidencias sexuales y de quienes viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Los antirretrovirales que se indican en estos casos deben ser enviados por el Ministerio de Salud de la Nación, pero, alertados ante las insuficientes reservas, organizaciones y usuarios le reclaman a la provincia que se involucre en su compra. El objetivo es evitar que la provisión se interrumpa porque de eso depende el éxito del tratamiento.

En ese sentido, la semana pasada la abogada González Muñoz pidió una reunión con Analía Chumpitaz, a cargo de la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe. Fue tras participar del primer Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva en representación de Vox y de la Coordinadora Orgullo (más conocida como La Coordi, que nuclea a grupos y colectivos rosarinos de la diversidad). La reunión se desarrolló en la sede local de la Gobernación, donde las autoridades presentaron líneas de acción en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva, recuerda la referente. A las organizaciones les urge además y sobre todo la cuestión de los tratamientos para el VIH : por un lado, c arecen de interlocutores en el ámbito federal y por otro, “hay medicamentos y combinaciones sin stock; otros en riesgo de agotarse en breve”.

En junio pasado ya entablaron diálogo con la gestión santafesina “a partir de una información: el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene la obligación de proveer y distribuir, no había hecho las licitaciones correspondientes”, continúa González Muñoz. “Le pedimos a la provincia que compre (los antirretrovirales) porque no hay otra solución. Y se adquirió una pequeña cantidad, pero esto tiene que comprarse todo el tiempo porque se necesita todo el tiempo. Agosto sería el último mes porque ya en septiembre, en otros casos en octubre, no habría. Y esto nos genera incertidumbre, angustia”, admite y aclara que “no es un problema solo para el sector público sino también para quienes tienen obra social”.