¿Cómo saber si Pami me cubre un medicamento?

2- Buscar dentro del portal. La página ofrece un espacio donde escribir directamente las palabras claves para encontrar la información. Al lado de una lupa, se encuentra escrito “¿Qué dataset buscás?”. Allí, al escribir “medicamentos” se obtienen todos los resultados relevantes, a los que se accede presionando “enter”.

3- Una vez desplegada la lista de opciones que tienen que ver con medicamentos, entre los primeros lugares será visible un documento llamado “Listado de precios de medicamentos para afiliados”. Ingresar en esa opción.

4- Una vez seleccionado el documento, es preciso descargar el listado para visualizarlo correctamente. Por lo tanto, hacer click el botón de descarga para guardar el documento en la computadora o teléfono. Este puede aparecer en formato PDF o incluso en Excel. Es importante descargar la versión más reciente para contar con los medicamentos y precios actualizados.

5- Una vez abierto el archivo, solo resta buscar el medicamento a consultar. Con el archivo descargado, la función de la lupa permite buscar palabras específicas que facilitan la búsqueda directa por nombre. Si no, se puede repasar el listado completo hasta encontrar el que se necesite. Será visible el precio de los productos y el porcentaje de cobertura de los mismos, así como otra información relevante de cada uno.

Más información acerca de la cobertura del Programa de Medicamentos de Pami

Si el medicamento necesario se encuentra en la lista anterior, la información sobre cuál será el porcentaje de cobertura que Pami efectuará sobre el mismo será visible en el mismo documento.

Si el medicamento no se encuentra en la lista, es posible comunicarse con Pami para conocer los motivos o pedir la consideración del reconocimiento del mismo. Todas las consultas se pueden realizar por múltiples canales de comunicación detallados en la página web.

Para dudas más generales, en su página oficial, al ingresar en https://www.pami.org.ar/medicamentos, Pami ofrece información acerca de la cobertura del Programa de Medicamentos. El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes en la población y de todos los tratamientos especiales que requieren atención sostenida. Allí se detalla el porcentaje de cobertura.