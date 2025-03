Carlos Robledo Puch, tras 53 en prisión: "Lo único que ansío es que me maten"

"Estoy sufriendo condenadamente", sostuvo el asesino serial, quien se quejó de sus numerosos problemas de salud y afirmó: "No me van a dejar salir jamás en libertad"

En una entrevista con América TV, el autor de 11 crímenes, una violación, dos raptos y 17 robos sostuvo: "Lo único que ansío es que me metan en la sala de una clínica y me pongan una vía con suero y me pongan a dormir profundamente, y después me inoculen el veneno y me maten".