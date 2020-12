EEUU admite que una operación rusa de hackeo golpea a casi todos sus organismos

La CNN publicó un extenso informe sobre el ataque informático. Una nueva alerta emitida por el brazo cibernético del Departamento de Seguridad Nacional reveló que los hackers rusos son los grandes sospechoso de una campaña de intrusión masiva y continua en las agencias gubernamentales, empresas privadas y entidades de infraestructura crítica, que utiliza una variedad de tácticas y no un solo programa de software identificado como agente de intrusión. La Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) dijo que ha determinado que la vulnerabilidad del software SolarWinds Orion, revelada a principios de esta semana, no es la única forma en que los hackers comprometieron numerosas redes y servidores, dado que en algunos casos las víctimas no utilizan ese programa.