En 2004 el cine de Hollywood estrenó Como si fuera la primera vez (50 first dates), una comedia romántica que narra las desavenencias y desencuentros entre una profesora de arte (Drew Barrymore) y un biólogo marino (Adam Sandler). El argumento ahonda en los obstáculos cotidianos sufridos por el personaje que interpreta Barrymore a causa de un accidente automovilístico, que la lleva a padecer una especial forma de síndrome: no puede trasladar la memoria de corto plazo —la inmediata, cotidiana— a un registro largo y duradero. Cada mañana la joven se despierta en blanco, no recordando nada de lo que pasó el día anterior.