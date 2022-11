Turistas extranjeros podrán liquidar los gastos con tarjeta al dólar MEP

De esta manera, las operadoras de tarjetas de crédito, en lugar de liquidar las operaciones a través de dólar oficial, que ayer cerró por encima de $ 164 por unidad, lo podrán hacer a través del dólar MEP, a $ 290.

Este mecanismo, además, hará mas “transparente” la operatoria del turismo, ya que los visitantes en lugar de cambiar sus billetes en el mercado informal, y pagar en efectivo sus cuentas tanto en restaurantes como comercios, ahora lo podrán hacer con sus tarjetas.

Las operadoras de estas tarjetas, a su vez, tendrán cinco días para liquidar los dólares que reciben de sus clientes ya sea a través del dólar oficial o en el mercado bursátil con el MEP, que se opera contra títulos privados que cotizan en la Bolsa de Comercio.

Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, hasta ahora las tarjetas declaraban operaciones por un monto estimado de u$s 30 millones por mes. Con esta nueva operatoria la facturación podría trepar a u$s 250 millones. Incluso confían en recaudar unos u$s 1.000 millones en estos últimos dos meses del año antes del inicio de la temporada alta, en la que se espera el arribo de turistas de Europa y que no son tan afectos a utilizar dinero de “contado” como sucede con los de los países limítrofes.

Desde el Ministerio de Economía confían en que esta medida “empuje la reducción de la brecha por una mayor oferta de dólares”, en el MEP.

La medida forma parte de la estrategia del ministro de Economía, Sergio Massa, de proteger las reservas del BCRA y avanzar en forma paulatina hacia una suerte de desdoblamiento del mercado de cambios, a partir de otorgar cotizaciones diferentes a distintos sectores.

Tras lograr la liquidación de u$s 8 mil millones en septiembre a partir del dólar soja, el mercado cambiario comenzó nuevamente a presionar como demandante de divisas. De hecho, en los primeros días de noviembre, el Banco Central acumula ventas por u$s 110 millones.

En este aspecto, la administración del comercio exterior juega un papel clave. En ese sentido, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Carlos Castagneto, señaló que la implementación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) permitió mejorar los controles y la agilidad de las empresas importadoras. Desde su puesta en marcha ingresaron 78.067 declaraciones juradas de 12.048 operadores por un total de u$s 8.265,7 millones.

Explicó que la mejora en los controles permitió fiscalizar algunas irregularidades puntuales de “empresas que importaban sin un correlato directo con la actividad que desarrollan”. Por ejemplo, alrededor de 1.068 empresas presentaron cautelares “de manera abusiva” y “algunas empresas contaban con un stock para cinco años de producción”.

Por otra parte, el director de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, dijo que ve “un dólar único en la Argentina” pero consideró que para llegar a ello hay que “dar varios pasos previos, el principal es fortalecer las reservas”.

La receta del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que la adopción de “políticas más restrictivas” en el marco del programa respaldado por el FMI será fundamental para “apuntalar la estabilidad y contener la inflación” en Argentina.

Así lo indicó el organismo en un documento que dio a conocer ayer en Santiago de Chile, y en el que advierte que “se están agravando las perspectivas” para toda la región. Dentro del diagnóstico para América latina, el Fondo dedicó un capítulo a la Argentina.