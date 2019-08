Financial Times: "Macri asustó más a los mercados que Cristina"

El prestigioso diario económico británico Financial Times publicó ayer un crudo editorial contra el presidente Mauricio Macri, a dos días de la derrota sufrida en las Paso en manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. A la hora de analizar el cimbronazo cambiario y bursátil fue contundente: "El presidente argentino Mauricio Macri perdió contacto con la realidad, y eso probablemente asustó más a los mercados que un posible regreso de Cristina Fernández de Kirchner", dijo el artículo firmado por el periodista Benedict Mander titulado "Por qué los inversores creen que se terminó el tiempo de Macri". Los inversores creen que a Macri se le acabó el tiempo. "«It is game over for Argentina's President Mauricio Macri»", dijo.

El Financial Times busca explicar el motivo por el que los mercados "colapsaron" el lunes por la mañana tras la aplastante derrota del gobierno en las Paso. "El mercado fue claro: el nuevo colapso del peso sugiere que los inversores dudan de las capacidades de Mauricio Macri para continuar", indicó el medio. "La situación es desoladora para el oficialismo", agregó. También que los analistas ven a Macri como líder de un gobierno tambaleante, lo que deja a Fernández en la extraña posición de "presidente electo" sin haber sido elegido.