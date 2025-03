Robert Pattinson muere y revive en "Mickey 17", la nueva película del director de "Parásitos"

La película, con guion del propio Bong, está basada en la novela “Mickey7” de Edward Ashton, publicada en 2022. Mezcla de ciencia ficción, comedia y sátira política, tiene todo para ser parte de la filmografía del surcoreano: un tono ambiguo y potente, un sentido del humor áspero, y una crítica social sin ingenuidad ni solemnidad.

Un protagonista en exploración

El elenco lo completan Naomi Ackie (en el rol de Nasha, interés romántico de Mickey), Steven Yeun (Timo, un amigo con el que viajan a la misión interplanetaria), Mark Ruffalo (como un político egomaníaco con planes siniestros para el planeta helado) y Toni Collette (como la esposa del personaje anterior).

“Cuando leí el guion por primera vez, me sorprendió lo extraña que era la historia. Me encanta interpretar personajes con una idiosincrasia particular. Me permite jugar, soltarme y dejarme llevar. Eso es con lo que más disfruto”, dijo Robert Pattinson sobre su rol en una entrevista.

El actor británico contó que puso mucho énfasis en el aspecto cómico de su interpretación, tomando inspiración de referentes del género, en sus facetas más absurdas, como Jim Carrey en “Tonto y retonto”. Explorar la posibilidad de la comedia física es un nuevo desafío para Pattinson, quien en la última década trabajó con directores como David Cronenberg (“Cosmopolis”, 2012), Anton Corbijn (“Life”, 2015), los hermanos Safdie (“Good time”, 2017), Claire Denis (“High Life”, 2018), Robert Eggers (“El faro”, 2019). Incluso estuvo “La infancia de un líder”, ópera prima de Brady Corbet, recientemente nominado al Oscar por “El brutalista”.

Ver a Pattinson, un actor con más recursos de los que se le suele reconocer, en este rol peculiar, ya es un motivo para ir al cine a ver “Mickey 17”. Pero sobre todo, se trata de ver qué hace Bong con un nuevo género, con otro tipo de recursos y paisajes visuales, y con necesario uso de efectos especiales.

Un director con sello propio

A lo largo de su prolífica y destacable carrera, el surcoreano indagó en el policial (con las imperdibles “Memorias de un asesino” de 2003, o “Madre” de 2009), el terror de monstruos (“El huésped”, 2006), y el fantástico (“Okja”, 2017). La ciencia ficción ya había aparecido en “Snowpiercer” en 2013, en lo que también fue una de sus primeras incursiones en el idioma inglés y actores hollywoodenses (Chris Evans fue uno de sus protagonistas). Esta historia se convirtió en una popular serie de Netflix en 2020, con producción ejecutiva del realizador.

A través de estas formas diversas, Bong siempre dejó su sello propio. Además de la potencia de las imágenes que crea, siempre hay humor y crítica social. A veces con más o menos metáforas, el surcoreano es capaz de usar distintos lenguajes dentro del cine para hablar de problemáticas como el cambio climático, la desigualdad social producto del capitalismo, y el individualismo de las sociedades crecientemente neoliberales.

En esta línea, “Mickey 17” tiene mucho para decir sobre esta época en particular, donde la colonización de otros planetas, en manos de políticos tecnócratas con megalomanía está en agenda real (Elon Musk, parte del gobierno actual de Estados Unidos, y aliado de los principales gobiernos y fuerzas conservadoras del mundo, tiene misiones concretar para colonizar Marte).

Por otra parte, lo que lleva a Mickey y su amigo Timo a proponerse como trabajadores interplanetarios (el primero como “prescindible” y el segundo como piloto) es que fracasaron con un negocio, y están huyendo de unos prestamistas usureros. La falta de autonomía financiera de las generaciones más jóvenes y el hecho de recurrir a fuentes poco confiables (y en algunos casos sabidamente fraudulentas) para conseguir medios ecónomicos, son a las claras problemáticas del presente.

A su vez, pone en el centro de la narrativa a un sistema que funciona necesariamente a costa de las personas que lo mantienen en marcha. La idea de trabajadores “prescindibles” es metafórica, o propia del mundo de la ciencia ficción, sólo por la parte de la clonación (por ahora).

“Mickey 17” llega entonces a las pantallas de todo el país como una de las propuestas que vale la pena aprovechar a ver en las salas. Un director incisivo, una propuesta muy propia de su tiempo (en los mejores sentidos posibles), un elenco con potencia, y el toque de humor para digerir la complejidad, son las claves de una de las películas más esperadas del año.