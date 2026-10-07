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Netflix le dio la bienvenida a "Sinners", el film que rompió el récord de nominaciones en los Oscar

El éxito de taquilla de Ryan Coogler combina el terror y el suspenso con elementos de otros géneros para crear una historia disruptiva y llena de sorpresas. Todos los detalles de su trama

7 de octubre 2026 · 17:17hs
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Sinners

"Sinners", la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar. Ahora está disponible en Netflix

Netflix sumó a su catálogo una película imperdible. “Sinners”, traducida como “Pecadores”, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, desembarcó en el catálogo de la plataforma después del furor que causó en la temporada de premios 2025/2026, donde se convirtió en un éxito de taquilla y rompió el récord de nominaciones a los Oscar (16) .

Disruptiva, sorpresiva y simbólica, “Sinners” se estrenó en 2025 y no pasó desapercibida. La película de suspenso combina lo mejor de distintos géneros para contar una historia que el espectador no puede predecir. Sin dudas, se trata de un film que hay que ver al menos una vez, y Netflix le facilitó esta tarea a sus usuarios.

Bajo el ala del terror, distintos elementos típicos de Hollywood adquieren un aire distintivo en el film. Los vampiros, las maldiciones, el mal, lo sobrenatural y la forma en la que se combina todo esto en “Sinners”, le han valido un reconocimiento sin precedentes para el cine de terror.

En los Oscar, “Sinners” se quedó con los galardones a “Mejor guion original”, “Mejor fotografía” y “Mejor banda sonora original”. Por su parte, Michael B. Jordan se quedó con la estatuilla al “Mejor actor” por su doble papel de gemelos.

>>Leer más: Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en octubre

De qué se trata “Sinners”

“Dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos”, apenas adelanta la sinopsis de “Sinners”. En su camino a abrir un club de blues, las maldiciones antiguas que pesan sobre su pueblo complican la trama, inundándola de oscuridad.

Ambientada en el Misisipi de los años 30, la película combina el suspenso con la música y la crítica social, en una obra que va llevando al espectador por los lugares más inesperados.

Una combinación de géneros inesperados

Aunque “Sinners” se etiqueta esencialmente como una cinta de terror/suspenso, lo cierto es que su éxito se explica por la combinación de géneros y premisas.

¿Es una película de terror? ¿Un thriller de gangster? ¿Un drama musical? ¿Una ficción de época? Probablemente “Sinners” sea un poco de todo, en su justa medida. Al no cerrarse a las reglas de ningún género, el director logró que los espectadores no puedan saber hacia dónde se puede dirigir la historia: están obligados a descubrirlo de a poco.

Esta posibilidad a la hora de sumergirse en una producción es un lujo que cada vez se ve menos y que la cinta ha recuperado. La posibilidad de sorprenderse y de no sentirse más adelante que la trama en ningún momento.

>>Leer más: Llegó a Netflix "La sustancia", la nominada película de terror corporal con Demi Moore

Trailer de “Sinners”

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