Myriam Cubelos celebra 40 años con la música de raíz folclórica

Su carrera como docente no fue menos productiva. Tuvo a su cargo la cátedra de Música II y Música III en la Escuela Ambrosio A. Morante desde 1984 hasta el 2018. Y fue profesora de Técnica Vocal durante veinte años en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC). Además dirigió cuatro puestas del ensamble vocal e instrumental El Río Suena: “Homenaje a Luis Alberto Spinetta” (2013), “Canto homenaje a Silvio Rodríguez (2014), “Homenaje al río” (2015) y “Canto homenaje a Jorge Fandermole”, con dirección y arreglos propios.

La idea para el recital de esta noche surgió “a partir del recuerdo de nuestros 40 años de democracia”, dijo Myriam Cubelos. “Empecé a pensar en la posibilidad de celebrar mi recorrido en el arte y mis comienzos como solista en 1983, si bien en plena dictadura, junto a grupo de jóvenes, y con una directora muy joven también, nos animábamos a darle voz a quienes no la tenían, los adolescentes, con la obra «Cómo te explico...?». Esa obra sigue siendo un hito en Rosario y una bisagra muy fuerte en mi vida. Desde ese momento me mantuve ligada a la música y al teatro hasta el día de hoy. Por eso quise celebrar haber podido subir a un escenario durante tantos años, gracias al afecto y reconocimiento de la gente de esta ciudad, que siempre elijo, y donde decidí seguir creando, y donde están todos mis amores”, se explayó.

Con respecto al espectáculo en sí, Cubelos dijo que “celebrar junto a tantos amigos queridos, de esta ciudad y de Santa Fe, es un privilegio”. Y agradeció poder contar “con la asistencia de dirección de Cristian Piero Arsanto y el vestuario de Ramiro Sorrequieta, que son mis ángeles de la guarda siempre”. El agradecimiento se extendió a “todos los músicos que pudieron organizar sus tiempos para armar los ensayos: Gustavo Marozzi, Charly Pagura, Martín Sosa, Ana Suñé, Sandra Corizzo, Débora Abecasis, Leandro Masseroni, Marcelo Stenta, Iván Tarabelli, las chicas de Agualuna (María Eugenia Vadalá y Silvana Grosso), mi compañero de vida, Juancho Perone, con quien seguimos apostando a seguir creando en nuestra ciudad, y a dos de mis hijos, Pablo y Maggie Perone, que estarán cantando también, y eso me llena de emoción”, aseguró.

La cantante tampoco quiso olvidarse de “Hernán Castagno, el encargado de los videos del show, y a todos los artistas que se tomaron el trabajo de hacer sus videos para estar presentes en este evento: Cacho Palma, Jorge Fandermole y mis compañeros Raúl Rey y Martín Neri, del colectivo artístico El Encuentro”.

Cubelos no sólo tiene una reconocida trayectoria como cantante y actriz. También es una activa militante cultural desde principios de este siglo, en una experiencia que la llena de orgullo. “Desde el 2004, junto a un grupo de músicos, organizamos El Encuentro: La música argentina en Rosario, para darle difusión a la música de raíz criolla trayendo a artistas de todas partes del país. Este Encuentro es un orgullo para nosotros, porque es reconocido en todas partes y sigue siendo un espacio necesario. Allí no sólo se desarrollan conciertos a lo largo de toda una semana, sino que además hay talleres de grandes maestros, adonde asisten alumnos de todas partes de la Argentina”, explicó. En 2014, la vocalista gestó asimismo el Frente Cultura en Movimiento, “en contra del liberalismo, y para generar conciencia social a través del arte, donde participan artistas de distintas disciplinas”, señaló.

Para finalizar, la cantante enfatizó la idea de agradecer a sus colegas y amigos por el festejo de hoy en la sala Lavardén. “Tengo un montón de «gracias». Por ejemplo, al apoyo que me dio Daniel Calvo, para que no desistiera de este show, y al compañerismo y afecto de Aldo Ruffinengo, mi compañero en el programa «Late el barrio», de radio La Hormiga. Sé que va a ser una hermosa fiesta, compartida con la gente, que son los que hicieron posible que nosotros sigamos queriendo estar en Rosario. A pesar de no tener difusión nacional, nosotros seguimos eligiendo montar acá nuestros espectáculos”, concluyó.