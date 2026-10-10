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La Joaqui se confesó con Mario Pergolini: "Me siento descartable todos los días"

La cantante estuvo en el programa “Otro Día Perdido” y habló de sus deseos de casarse y formar una familia numerosa, y de sus inseguridades en la industria musical

10 de octubre 2026 · 16:48hs
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La Joaqui tuvo una charla sentida con Mario Pergolini en la que habló de su infancia

La Joaqui tuvo una charla sentida con Mario Pergolini en la que habló de su infancia, sus miedos y sus deseos

La Joaqui fue invitada al programa de Mario Pergolini y, como siempre, habló a corazón abierto. Después de su separación de Luck Ra, la cantante se mostró muy vulnerable en sus apariciones públicas. Esta vez, se refirió a su deseos de casarse y formar una familia numerosa, y sus inseguridades dentro de la industria musical.

La artista recordó su infancia en Costa Rica, donde todavía vive su mamá: “Ella es madre soltera, como toda madre soltera trabajaba de la mañana a la madrugada y yo tenía mucho tiempo disponible para hacer lo que se me cantaba, y no supe ser responsable con tanta libertad, supongo. Creo que fumé antes de dar mi primer beso”.

En la adolescencia, volvió a la Argentina para vivir con su abuela, ya fallecida. “Lo mejor que me pasó en la vida fue ser mamá porque yo era un bardo”, aseguró La Joaqui, que tiene dos hijas, de 10 y 7 años. La primera nació cuando la cantante tenía 21.

“Yo quería ser mamá, la verdad que me encantaría la Familia Ingalls, mi sueño desde que soy chica es casarme, tener cinco hijos, me encanta. No es un sueño que me reste poder ni independencia, la realidad es quiero construir la familia que no pude tener desde chica”, aseguró.

>> Leer más: Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance: la foto que lo confirmó

“Me gusta compartir la vida, me gusta la vida en familia, me gustan los asados el domingo, quiero dármelo y no lo tuve de chica. Lo que no tuve como hija lo voy a tener como mamá”, agregó.

La industria musical y los miedos de La Joaqui

Respecto de los cambios constantes en la industria musical, la cantante confesó sus inseguridades: "Yo me siento descartable todos los días de mi vida. Y a veces La Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: «¿No me querés más?». «No, sí, te quiero. Solo le fue mal a tu lanzamiento, no te preocupes»".

“Es normal sentirte descartable. Es normal en la música”, sumó. Ante esto, Pergolini se mostró contundente con una recomendación amorosa para la artista: "No, no es muy normal, Joaqui. La gente te ama. Si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutar las cosas que te son buenas. Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas. Pero que la chupen, porque básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos".

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