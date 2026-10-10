La Joaqui se confesó con Mario Pergolini: "Me siento descartable todos los días"

La cantante estuvo en el programa “Otro Día Perdido” y habló de sus deseos de casarse y formar una familia numerosa, y de sus inseguridades en la industria musical

La Joaqui tuvo una charla sentida con Mario Pergolini en la que habló de su infancia, sus miedos y sus deseos

La Joaqui fue invitada al programa de Mario Pergolini y, como siempre, habló a corazón abierto . Después de su separación de Luck Ra , la cantante se mostró muy vulnerable en sus apariciones públicas. Esta vez, se refirió a su deseos de casarse y formar una familia numerosa, y sus inseguridades dentro de la industria musical .

La artista recordó su infancia en Costa Rica, donde todavía vive su mamá: “Ella es madre soltera, como toda madre soltera trabajaba de la mañana a la madrugada y yo tenía mucho tiempo disponible para hacer lo que se me cantaba, y no supe ser responsable con tanta libertad, supongo . Creo que fumé antes de dar mi primer beso”.

En la adolescencia, volvió a la Argentina para vivir con su abuela, ya fallecida. “Lo mejor que me pasó en la vida fue ser mamá porque yo era un bardo” , aseguró La Joaqui, que tiene dos hijas, de 10 y 7 años. La primera nació cuando la cantante tenía 21.

“Yo quería ser mamá, la verdad que me encantaría la Familia Ingalls, mi sueño desde que soy chica es casarme, tener cinco hijos , me encanta. No es un sueño que me reste poder ni independencia, la realidad es quiero construir la familia que no pude tener desde chica”, aseguró.

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“Me gusta compartir la vida, me gusta la vida en familia, me gustan los asados el domingo, quiero dármelo y no lo tuve de chica. Lo que no tuve como hija lo voy a tener como mamá”, agregó.

La industria musical y los miedos de La Joaqui

Respecto de los cambios constantes en la industria musical, la cantante confesó sus inseguridades: "Yo me siento descartable todos los días de mi vida. Y a veces La Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: «¿No me querés más?». «No, sí, te quiero. Solo le fue mal a tu lanzamiento, no te preocupes»".

“Es normal sentirte descartable. Es normal en la música”, sumó. Ante esto, Pergolini se mostró contundente con una recomendación amorosa para la artista: "No, no es muy normal, Joaqui. La gente te ama. Si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutar las cosas que te son buenas. Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas. Pero que la chupen, porque básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos".