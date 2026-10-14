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Esta noche se celebran los premios Martín Fierro de la Música: por dónde verlos y quiénes son los nominados

La primera edición de los premios musicales tendrá lugar esta noche en la Ciudad de Buenos Aires y contará con la presencia de figuras nacionales más que aclamadas. Lali, Tini y María Becerra encabezan la lista de nominaciones

14 de octubre 2026 · 14:31hs
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La primera edición de los Martín Fierro de la Música se celebrará este miércoles 14 de octubre

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se celebrará este miércoles 14 de octubre

Esta noche la música nacional vivirá un encuentro sin precedentes. Es que por primera vez en la historia, se celebrarán los premios Martín Fierro de la Música, con la presencia de los artistas más destacados del país en distintos géneros y con distintas trayectorias. La gala se llevará a cabo en el teatro Tango Porteño (Ciudad de Buenos Aires) y se podrá seguir en vivo desde todo el país.

Impulsados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los premios Martín Fierro de la Música estarán conducidos por Hernán Drago y Edith Hermida. Por su parte, Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo cubrirán la alfombra roja junto a la intervención especial de El Polaco junto a Nara Ferragut en la previa.

Se trata de una coproducción de Diego Suárez junto a la pantalla de El Nueve, dirigido institucionalmente por Luis Ventura. Además de entregarse distintos premios, la gala de los Martín Fierro de la Música incluirá homenajes especiales a figuras destacadas y presentaciones en vivo de grupos y artistas como Bandana, Los Palmeras, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga y Ángela Leiva.

>>Leer más: Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Dónde ver los Premios Martín Fierro de la Música en vivo

Aunque la gala musical tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en el teatro Tango Porteño, los premios se podrán seguir en vivo desde cualquier punto del país. La transmisión comenzará al rededor de las 19.00 con la alfombra roja. Por su parte, la ceremonia principal está prevista para las 20.30.

Los usuarios podrán sintonizar el encuentro por la pantalla de El Nueve o por el canal oficial de YouTube El Nueve Argentina.

Todos los nominados a los premios Martín Fierro de la Música

Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las categorías reúnen a músicos de distintos géneros, desde el pop y el cuarteto hasta el folklore y la cumbia.

Mejor Canción:

  • Cazzu — Con otra
  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

Mejor Álbum:

  • Milo J — La vida era más corta
  • María Becerra — Quimera
  • Cazzu — Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina:

  • María Becerra
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

>>Leer más: Valeria Lynch: "Rosario me dio el espaldarazo para convertirme en artista popular"

Mejor Artista Masculino:

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos
  • Emanero
  • Dillom

Mejor Grupo/Banda:

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf
  • Airbag
  • El Mató a un policía motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

  • Tini
  • Lali
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi

>>Leer más: Robbie Williams hizo un chiste sobre Amalia Granata, que habló con Moria sobre el músico

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
  • La K’onga — Cuartetour
  • Lali — Lali Tour 2025
  • Airbag — El Club de la Pelea
  • Tini — Futttura
  • Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
  • Emanero — Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical.

  • Mauro De Tommaso
  • BZRP
  • Nico Cotton
  • Big One
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga
  • La K'onga
  • Q' Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

>>Leer más: K.I.A.: la banda de zona sur de Rosario que ataca la nueva escena del metal argentino

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva
  • Dalila
  • Karina
  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez
  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • Maria Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fígoli
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

>>Leer más: A 30 años de su muerte: el eterno legado de Gilda entre la música y el mito

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno
  • Simón Aguirre

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