Camila Sosa Villada: "Tengo un amante cada día de la semana"

Del encuentro entre Sosa Villada y Laura Santillán se pueden retomar muchos puntos fuertes. Sin embargo, una de las declaraciones de la escritora ha llamado especialmente la atención en redes sociales: “Me gusta que me sodomicen hombres. Tengo un amante para cada día de la semana” , aseguró.

La actriz confirmó que se trataba de vínculos fijos que se sostienen hace muchos años. “Los he ido educando, les he ido enseñando cómo se me hace el amor. Lo fui preparando como un harem” , explicó. También aclaró que "quizás son un poco más" que siete hombres.

“Los conocí, me gustaron, empezamos a vernos con frecuencia. Nunca tuvimos el problema del amor metido entre nosotros, entendido como tener que formar una pareja. Eso no quiere decir que yo fornique todos los días, pero sé que los tengo ahí. Y a mi llamado responden”, detalló la escritora.

Sosa Villada contó que los encuentros son para tener sexo y “tomar un vino, fumar algo y ver una película, a veces para ir a un bar. Pero el sexo es la columna vertebral. A veces en el living, a veces en el balcón, a veces en la cocina”.

>> Leer más: Qué leer en 2025: novedades editoriales para seguir de cerca

Camila quiere que la película de su libro sea un “escándalo”

La novela “Tesis sobre una domesticación” de Camila Sosa Villada tuvo su adaptación cinematográfica bajo la dirección de Javier Van de Couter. Guionada y protagonizada por la propia Camila, la película homónima tuvo su estreno mundial en 2024 en el marco del Festival de Chicago y actualmente participa de la competencia argentina del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente).

Consultada por sus expectativas con respecto a la película, Camila fue contundente: "Escándalo me gustaría. Que se escandalizaran, que se asustaran al ver a una travesti así, cogiendo como ella, desnuda, yendo a buscar amantes”.

“Cuánto hace que no se ve una película erótica como las que se hacían antes. Esas películas que pasaban a través del espectador dando arañazos, conmoviendo algo incluso desde la incomodidad”, reflexionó Camila.

La actriz contó que en sus obras de teatro había momentos que eran tan terribles que la gente se levantaba y se iba. “Me gustaría que pase algo así”, confesó.

“Hacer sentir cómodo a un espectador, hacer sentir cómodo a un televidente, no me parece que sea lo que hay que hacer con la comunicación. El lenguaje siempre es agresivo, porque te lo imponen además, estás usando un arma que no te pertenece. Es muy difícil hacer un lenguaje propio”, analizó Sosa Villada.

Embed

>>Leer más: Ricardo Darín reveló cuál es su secreto a la hora de filmar sus películas

Las vidas de Camila Sosa Villada

Camila Sosa Villada vivió durante mucho tiempo diversas vidas en simultáneo. Salir del closet como una persona trans no fue una tarea sencilla en su pueblo, ante las presiones sociales y familiares.La escritora contó que “desde los cuatro años" usa las pinturas de su mamá a escondidas.



Sostuvo esa suerte de doble vida hasta los 18 años, cuando se mudó de su pueblo, Mina Clavero, a la ciudad de Córdoba. “Yo tenía que tener dos vidas, por lo menos. La vida que hacía cuando salía vestida como chica y la vida que hacía frente a mi papá y mi mamá, que era otra performance, otra forma de estar”, reflexionó.

Por aquellos años a los padres de Camila les llegó el rumor y entonces la situación se volvió tensa. “Era imposible que no se enteraran, estaba dejando miguitas de pan por todos lados. Salía a la calle vestida de mujer y me encontraba con sus amigos en el pueblo, con los vecinos. O sea que en algún momento se iban a enterar”, comentó.

“Ellos tenían muchísimo miedo. Tenían mucha bronca también, estaban muy enojados conmigo, ese enojo les duró hasta grande”. Sin embargo, ella expresó que nunca abandonó ese vínculo a pesar de las dificultades: “Nunca me rendí a perder a un padre y una madre”. Hoy en día, ese vínculo aún sigue fuerte y Camila se ocupa comprometidamente de sus padres.

Pese a los malos momentos que tuvo que atravesar, la actriz aseguró: “No cambiaría absolutamente nada si yo tuviera que escribir otra vez esa vida, ni ese tiempo de espera, ni ese tiempo de maduración que además además es el tiempo de una experiencia”.

>>Leer más: Los cinco libros que hay que leer antes de morir, según la inteligencia artificial

Camila y el feminismo

“Ahora me van a salir a la yugular los haters”, adelantó la escritora cuando entró en la conversación el feminismo. “No me siento cómoda dentro del feminismo. Me sentí cómoda, en algún momento sentí que podía llegar a pasar algo interesante y después fue captado. El sistema se apropia de todo, incluso de las travestis. Es lo que le pasa a la protagonista de 'Tesis sobre una domesticación'”, aseguró.

Lo que propone Sosa Villada tiene que ver con un interrogante: “Qué pasaría, supongamos, si nosotras aprendiéramos a defendernos y no sólo a pedir que no nos peguen”. Ella compartió que tiene deseos de tener hijos, pero que si tuviera una hija “la mandaría a una escuela de karate o de algún arte marcial, que sepa defenderse de los peligros que trae el mundo consigo y de los que es muy difícil escaparse”.

Siguiendo con la idea de la defensa, Camila manifestó: “Es muy difícil pasar por la vida sin ensuciarse, sin caerse al piso, sin que te empujen. Parece que la historia de las travestis fuera la única historia donde un cuerpo se arrastra, donde un cuerpo se golpea. Y después nos damos cuenta que las mujeres a puertas cerradas están sufriendo lo mismo. Entonces digo: ¿Qué pasaría si nos supiéramos defender?”.

>>Leer más: ¿Nicki Nicole se suma a la tercera temporada de "Envidiosa"?

Entrevista completa