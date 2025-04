La ETA, el requisito necesario para viajar al Reino Unido

Desde enero de 2025, los ciudadanos de 48 nacionalidades, incluidas las personas argentinas, que no requieren visa para ingresar al Reino Unido deberán gestionar una nueva Autorización Electrónica de Viaje (ETA), que permitirá una entrada más ágil y digital al país. Este cambio es parte de un esfuerzo por modernizar el sistema de inmigración y fronteras del Reino Unido.

¿Qué es la ETA y quiénes la necesitan?

La Electronic Travel Authorisation no es una visa, sino una autorización que permite viajar al Reino Unido. Es obligatoria para los viajeros de países que no requieren visa para estancias cortas. También será necesaria para las personas que transiten por el Reino Unido, pero no garantiza la entrada al país, ya que se requiere cumplir con otros requisitos migratorios al momento de la llegada.