"Muelas de vaca": causas de la dolencia de María Valenzuela

Se le llama así a las piezas dentales lisas que no permiten cortar y desgarrar la carne, trayendo diversos problemas de salud

"Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permiten partir la carne. Como comida blanda pero masticar un bocado me lleva 20 minutos. El dolor y la angustia hacen que abandone la comida", reveló en sus redes sociales la actriz María Valenzuela, quien dijo el miércoles que está pesando apenas 35 kilos como consecuencia de esta situación.